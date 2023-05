Per fortuna è il primo maggio, basta con Aprile 2023, me lo segno sul taccuino perchè non è possibile rifare lo stesso cammino, scherziamo? Oggi ci si prova subito con una serale di Premier League e le pomeridiane di Serie B.



Leicester-Everton è spareggione per non finire nel pozzo senza fondo, dove peraltro si trovano. Nottingham e Leeds sono le avversarie da andare a prendere e possibilmente superare. L'Everton ha un punto nero: non è mai riuscito a segnare in quattro delle ultime cinque trasferte giocate di lunedi'! Furono ben quattro le sconfitte e un pareggio. Il Leicester sembra più vivo e almeno una delle ultime cinque (non parlo di lunedi') l'ha vinta.



Serie B con una X che potrebbe comandare la giornata, quella tra Sudtirol e Genoa. I rossoblù hanno fatto un solo buco nell'acqua nelle ultime diciannove gare, il Sudtirol ne ha persa una delle ultime sette in casa, quella incredibile regalata al 93' al Bari, restando in dieci due minuti prima, pazzesco!



Due le vittorie interne, vado su Bari-Cittadella e Ascoli-Pisa. I pugliesi fanno all-in quando affrontano il rivale odierno: sei vittorie, un pareggio e una sconfitta negli otto testa a testa. Non è squadra da pareggio l'Ascoli, uno negli ultimi otto incontri, ci si può provare con l'1 (che ha una quota come se dovesse giocare in Europa e invece davanti avrà il Pisa con tre squalificati).



Leicester-Everton 1 (quota 2,00)

Sudtirol-Genoa X (3,20)

Bari-Cittadella 1 (2,05)

Ascoli-Pisa 1 (2,80)

Quaterna da 36,7 volte la posta