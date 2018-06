Ecco il lunedì mondiale: ore 16 Arabia Saudita-Egitto, Uruguay-Russia; ore 20 Iran-Portogallo, Spagna-Marocco.

Chiudono con la terza giornata Gruppo A e Gruppo B. Il primo già stabilito, manca solo sancire se la Russia resterà prima sull'Uruguay; il secondo invece con l'Iran ancora in corsa, a un punto da Spagna e Portogallo.

Questa volta vado direttamente su una quaterna che non mi dispiace affatto. E che prende il via dall'under 2.5 di Uruguay-Russia, che dovrebbe viaggiare più sulle difese che non sugli attacchi. Al contrario delle altre. Arabia Saudita-Egitto e Spagna-Marocco mi piacciono parecchio per l'opzione gol. Iran-Portogallo è più uno scontro diretto. Ma dopo l'eccellente prova contro gli spagnoli, credo che gli iraniani possano difendere le loro minime chances andando a segno. Perdendo forse ma giocandone un'altra a buon livello. Se non hanno speso tutto contro Iniesta e soci.

PS La singola è la prima, il terno è senza Iran-Portogallo. Chi ha coraggio provi a spingersi oltre. La quota è ultramassima.



GIOCANDO I MONDIALI



Uruguay-Russia under 2.5 (quota 1.53)

Arabia Saudita-Egitto gol (1.93)

Spagna-Marocco gol (2.35)

Iran-Portogallo gol (2.35)



Il terno senza Iran-Portogallo vale 6.93 volte la posta, la quaterna vale 16,2 volte la posta

@calcioepepe