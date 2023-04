L'anticipo di Serie A, ovvero il mio anticipo, esclude il pareggio. Non perché non possa assolutamente uscire ma perché le intenzioni delle due che andranno in campo, Verona e Bologna, non guardano alla X. Se i veneti inseguono e hanno indossato gli stivali delle sette leghe per farlo, partite come queste debbono vincerle; gli emiliani che hanno fatto bene anche contro il Milan (seppur di riserva) sono tra le più in palla della Serie A.



Arsenal-Southampton è il crocevia assoluto per la Premier League. Arteta ha visto i suoi buttare via il doppio vantaggio (e pure un rigore!) contro Liverpool e West Ham, ora basta: possibile che il Southampton sia subissato.



Angers-PSG è come sopra, con i deboli che giocano in casa. Se i forti non si fermeranno, l'handicap si allungherà a dismisura perchè gli uni non possono misurarsi con gli altri.



Reggina-Brescia e Amburgo-St.Pauli (che derby!) sono molto simili in partenza. I calabresi faranno fumo dal naso e dagli occhi per riprendersi subito i punti di penalizzazione; i padroni di casa in Bundesliga 2 ancora non dormono la notte ripensando allo 0-3 dell'andata, quando rimasero presto in dieci per quel cartellino rosso.



Verona-Bologna 12/over 1,5 (quota 1,93)

Arsenal-Southampton 1/handicap (1,50)

Angers-PSG 2/over (1,57)

Reggina-Brescia 1 (1,90)

Amburgo-St.Pauli 1 (1,90)



Cinquina da 16,4 volte la posta escluso bonus