"Speriamo di finire in bellezza. Ho le stesse sensazioni della finale Mondiale", ha detto ieri in conferenza stampa. Quante volte avrà sognato questo o questi gol. Chissà quante volte si sarà detto che era l'annata giusta. L'annata del Mondiale per l'Argentina. Lui poteva metterci la sua parola definitiva. Ma non è andata come previsto.per Lautaro Javier Martinez (Bahia Blanca, 22 agosto 1997) detto il Toro. Nonostante un Campionato del Mondo portato a casa. Non è stato lui il centravanti titolare bensì Julian Alvarez. E allora è oggi il giorno giusto?







Coppa America, Finalissima (proprio contro gli azzurri a Wembley!) e Mondiale. E tutto ciò che è venuto a pioggia con l'Inter: due coppe Italia e due supercoppe, perdendo solo l'Europa League ad agosto 2021 con il Siviglia in Germania.

Senza tacere del giochino con Milito, l'uomo del Triplete 2010. Era il 22 maggio e Diego indossava la maglia numero 22. Ora sarà il 10 giugno 2023 e Lautaro si porta dietro proprio quel numero! Non solo, questo match si sarebbe dovuto giocare in un altro anno e in un'altra data ma il Covid...



Dagli ottavi di finale l'Inter ha segnato in tutte le partite europee tranne che nello 0-0 di Oporto. Addirittura anche il 3-3 con il Benfica, risultato che fotografa in pieno l'altra finale milanese di Champions giocata ad Istanbul, quella (incredibile è poco) del Milan persa nonostante il vantaggio di 3-0 contro il Liverpool!



La quota del Manchester City ci dice chiaramente qual è la squadra favoritissima per la finale di Istanbul. Ma Lautaro marcatore non mi dispiace neanche un po'. A quella quota poi proprio per niente. Perchè ha segnato ventuno reti in Serie A, tre in Champions League, tre in Coppa Italia e una in Supercoppa nell'annata nerazzurra, ci si può stare? E secondo me dalla presenza del vichingo "spartitraffico-sturalavandini" (che la sua ultima rete "inutile" la fece a Simone Inzaghi, tre anni fa) può arrivare l'ultima spinta. Quella definitiva. Per essere una volta di più il Toro che segna.



Manchester City-Inter marcatore-sì Lautaro Martinez (quota 4,00)



PS E del Pallone d'Oro? Magari se ne riparlerà. Prima bisogna sparecchiare la tavola.