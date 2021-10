Tornano le qualificazioni al Mondiale: per oggi non ho preferenze. E allora vi dò due segnalazioni, potete farci ciò che volete. E' da ieri che calano come se fossero già entrate due quote alte, la vittoria dell'Estonia (era uscita a 3) in casa contro la Bielorussia e l'under 2,5 di Gibilterra-Montenegro.



L'Estonia non ha ancora vinto una partita su quattro ed è ultima nel gruppo, due punti sotto la Bielorussia che però ne ha giocata una in più. L'unico dato positivo (un po' pochino) è che le due hanno segnato lo stesso numero di reti, sei, e incassato lo stesso numero di gol, quindici. Ma gli ospiti con un match in più.



Gibilterra è a zero punti, sei sconfitte e venticinque gol presi. Una media di oltre quattro a partita. Ma la gente gioca soltanto l'under 2,5, che ieri era a 4,20 contro 1!



Se vi fidate dei flussi del denaro...



Estonia-Bielorussia 1 (quota 2,50)

Gibilterra-Montenegro under 2,5 (3,20)



L'ambo vale 8 volte la posta