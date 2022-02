Volponi contro.Grandi d'Europa. Che hanno litigato per tutta la vigilia cercando di non passare da favoriti, nell'andata dell'ottavo di finale di Champions League tra. "Non scherziamo, sono loro a meritare il pronostico!" ha detto il plurititolato tecnico di Europa League, coppe con il Siviglia e con il Sottomarino Giallo di Vila-Real. "Quale Juve, siamo al cinquanta e cinquanta!" ha risposto Allegri, frullando via la sensazione di dover passare a tutti i costi, da favoritone.E' un momento particolare in cui le squadre un po' ovunque perdono pezzi importanti dal punto di vista fisico. Saranno tanti e rilevanti quelli della Signora bianconera, a cominciare dai centrali di difesa continuando con Dybala. Quindi, niente bidente dietro né tridente davanti. Agli spagnoli mancherà Gerard Moreno e non è cosa da poco.. Anche perché con i gol in trasferta che non valgono più doppio come prima non c'è da sbattersi per farne quanti più è possibile. Comunque Vlahovic proverà l'ebbrezza della serata europea anche se il fatto di giocare ogni tre giorni ha già dato da discutere, visto che contro il Torino non metteva un passo, forse anche perché Bremer non diventerà mai il suo amico del cuore (l'aveva già annullato contro la Fiorentina).Rischiare più di tanto non converrebbe soprattutto ai nostri che cercheranno di recuperare per la gara dell'Allianz qualche pedina non di poco conto. Insomma, la classica partita con una occasione per parte, così la vedo io. Ricordatevi che sarà soltanto la serata di andata e questo sposta molto. Più o meno ovunque la X è a 3,15. L'avrei pensata anche più bassa.Nel tardo pomeriggio gioca lae lì c'è un quotone da mandare, senza rimpianti, come vada vada. A, in casa quindi di una squadra che a fine torneo vedremo di nuovo in Serie C (ma la simpatia dei ramarri non sarà mai in discussione, clap clap) si sposta ildi Monsieur Berlusca. Appena sconfitto in casa dal Pisa che ha ripreso vigore proprio contro i brianzoli. Se il Monza non ha capito che questa la deve vincere in tutti i modi in tutti i luoghi e in tutti i laghi fa una brutta figura. Ma lo sa da quando è finita (malissimo) quella col Pisa.