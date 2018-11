All'Olanda ora può bastare anche un pareggio per vincere un girone pazzesco, impossibile. Un girone in cui gli olandesi erano le mollichelle rispetto al pane e salame di Francia e Germania. E invece i tedeschi, dopo le bastonate dei Mondiali, sono di nuovo a inchinarsi. E retrocedono in Serie B.

Quindi, ecco Germania-Olanda. Sul serio voi pensate che dopo l' 0-3 dell'andata e dopo ciò che si è detto i bianchi di "Cermania" facciano passare tranquili l'avversario? Io non ci credo nemmeno un po'. Mi sembra una di quelle partite che provate a stapparle presto e ne verrà fuori un miliardo di bollicine...

Andiamo subito a vedere la quota dell'over 3,5. Siamo al 2,80 contro uno. Non è una quota spaziale ma per me può andare. La Germania la deve giocare per forza pena un altro orrore, l'Olanda la deve giocare per andarsi a prendere il punto o i punti. Accendo.

Il condimento è la Danimarca, che batterà l'Irlanda confermando il primo posto del gruppo 4 in Lega B tenendo dietro il Galles che ha finito le partite. Certo, la Danimarca è prima comunque e il gruppo lo ha vinto anche perdendo questo match. Ma io vorrei dire il classico: "Non scherziamo...".

NB I danesi ci hanno fatto scherzi da prete in passato, chi non si fida depenni con tranquillità.



I CONSIGLI PER LUNEDI'



Germania-Olanda over 3,5 (quota 2,80)

Danimarca-Irlanda 1 (1,54)



L'ambo vale 4,31 volte la posta