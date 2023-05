Ilè la squadra che si è fatta una bacheca piena piena di questo trofeo, dal 2006 in poi si è stancato di vincerlo. Ma Allegri più di tutti sa che prima bisognerà guadagnarsi la finale e poi aggiudicarsela, prima che si scateni il vento dei giudici. Ecco perchè contro i ragazzi dell'ex-romanista Monchi si vedrà una Signora differente da quella gnegnè degli ultimi turni di Europa League. La quota non è una bellezza ma non si può non prenderla se, come ho sopra detto, sarà una Juve fiammeggiante., non contro la Roma. Che l'arbitro inglese - era quello con ilin Real Madrid-Juventus - non ha diretto in precedenza. Mi sbaglierò ma il giochino del microfono che registra non deve aver fatto tante amicizie tra le giacchette nere. Comunque, Roma-Bayer Leverkusen sarà un altro pienone proprio quando all'Olimpico viene detto "prego si faccia da parte che un giorno ci sarà Pietralata". Che sarà riempito ancora più facilmente, forse non dal punto di vista del traffico. I tedeschi cari a Voeller sono una banda di ragazzi, nessuno tra i titolari di movimento sopra i ventotto anni, in mano a Xabi Alonso che a Madrid fu allenato dallo Special One (ma se lo trovò anche contro, per esempio Josè nel Chelsea e il calciatore nel Liverpool). Dybala - pare ci sia - o no, rigori o no, è partita da vincere anche 1-0. Per recuperare qualcuno, Smalling per primo, tra una settimana.Può passare dalle mani di un portoghese (Mourinho) a quelle di un.... Lasi è messa a segnare un po' ovunque e, in casa contro gli svizzeri del Basilea, è. Ma certo a quella quota non è il caso di giocarsela, meglio andare sul gol pagato non malaccio. Perchè anche loro non fanno fatica ad andare in porta. E ricordatevi, le reti in trasferta non valgono più doppio.Juventus-Siviglia 1 (quota 1,78)Roma-Bayer Leverkusen 1 (2,20)Fiorentina-Basilea gol (1,90)