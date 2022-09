Mai successo che tre squadre italiane andassero in campo nello stesso giorno, nei gruppi di Champions League. Basterebbe questo per "pesare" l'importanza di questo mercoledi', nella "battaglia" europea. Nemmeno a dirlo, dopo ciò che è successo con la Salernitana domenica sera, la partitona toccherà alla Juventus. E che partitona. Era stato Allegri a dirlo in conferenza-stampa, che il Benfica sarebbe stato molto più importante del PSG. Al punto che le genti bianconere non l'avevano presa bene, come se a Parigi non ci fossero punti in palio ma una passeggiatina. Dopo la sconfitta in terra di Francia è inutile spiegarsi in toto le parole del mister. E' partita da vincere. E contro un avversario che mette i brividi da quanto stia volando. Che con i tre punti col Maccabi Haifa ha disegnato la trama, per il momento è tre punti a zero, stasera può andare 9n campo col sorriso. Niente da ridere invece per la Signora, che deve riprendersi da un momentaccio. E chi se non Vlahovic può rimetterla in carreggiata? Un suo gol vale 2,35, quota giusta.



Il Milan, dopo la X a Salisburgo, deve tornare a cogliere i tre punti, a Milano. Cosa che non succede da una vita in Champions (sei partite, l'ultima vinta nel 2013). Con i croati le vinse entrambe ma era il 2000 (3-0 e 3-1). E quelli non erano gli stessi che hanno appena fatto l'esordio buttando per le terre il Chelsea, talmente toccato dalla battuta d'arresto da convincersi per l'esonero di Tuchel. Ci dice di più quel successo o la X dei rossoneri in Austria, col palo di Leao al 94'? Ovvio che nel cammino di Pioli questa fosse una giornata da tre punti, forse è addirittura meglio che l'avversario sia in testa alla classifica almeno non si potrà fare flanella in alcun modo. L'uomo perfetto, quello esperto, che sa navigare in mezzo alle tempeste? Giroud, tra l'altro anche da un eventuale dischetto, il suo gol vale 2,10.



La morte della Regina Elisabetta ha spostato i piani di tanti tifosi, certamente di quelli napoletani, che sarebbero andati a Glasgow per la partita di ieri e invece se la trovano un giorno più tardi. Ovvio che Spalletti abbia rimarcato l'episodio dell'assenza quasi totale degli aficionados partenopei. Chissà, potrebbe fungere da spinta in più. Comunque, dopo la bastonata inferta al Liverpool il Napoli, pur senza Osimhen, va a giocarsela a petto in fuori. Possibile che non ci sia un mucchio di gol in questo match, per mille motivi. Con la X2/multigol 1-2 a 2,60 si può coprire il probabile. Ma chissà se l'ho vista dritta.

Terno da 12,8 volte la posta

Juventus-Benfica marcatore siì Vlahovic (quota 2,35)Milan-Dinamo Zagabria marcatore siì Giroud (2,10)Rangers-Napoli X2/multigol 1-2 (2,60)