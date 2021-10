Oggi è una intramuscolare. Rapidissima, non fa male. Roba da Monday Night. E. E' vero che la banda di Zanetti sembra essersi svegliata per fare la sua corsa verso una complicata salvezza. Ma vogliamo parlare del primo tempo di Fiorentina-Napoli? Il tecnico al comando della classifica, Spalletti, non sapeva più dove guardare. E come metterci mano. Non erano undici quei viola ma settantuno. Italiano lo conosco bene fin da giocatore, ero con la sua Under in Uruguay per un triangolare con i padroni di casa e l'Argentina (in campo gente come Riquelme, Samuel, Cambiasso, Aimar...). E lui era già un allenatore in erba, si vedeva da li' quale sarebbe stata la sua strada. Non è stato lui a creare Vlahovic ma certo a rifinirlo. Con ventuno reti nell'anno solare e considerando la sola Serie A è stato il migliore di tutti. Arriva dalla doppietta contro l'Azerbaigian ed è pronto a scassinare anche la cassaforte dei veneti. Nonostante la bagarre del contratto da rinnovare con Commisso. Grande fiducia. E quel 2,25 da marcatore anyway non è basso. Proprio per niente. Da rigorista.Sono due contendenti di alto bordo, quarta e settima in un campionato da playoff. Non amano il pareggio questo si', finora uno per il Renate e due per la Pro. Ma quando si sono sfidate nel recente passato è stata altra musica, tre X nelle ultime cinque, anche in amichevole. Si può fare, amigos.Venezia-Fiorentina marcatore Vlahovic (quota 2,25)Renate-Pro Vercelli X (3,15)