Ambo pazzesco, meglio scriverlo subito. Ci si aggira nelle Coppe, di Lega francese e di Germania. Con le tedesche si parte prima. Vediamo una strana catena di numeri. L'ultimo pareggio fatto registrare ad Hannover arriva ben undici anni fa, proprio ad ottobre. Per il resto solo vittorie dell'uno o dell'altra e pareggi a Wolfsburg, tre. Strano intreccio, che porta verso la X,



Più o meno la stessa assenza arriva in Francia. Si era nel marzo 2006 e terminò 2-2, a Strasburgo. Sono passati dodici anni con due vittorie una di qua e una di là in Coppa e nessun altro pareggio, nelle altre quattro sfide. Va da sè che un ambo del genere fiorisce dal buio più profondo. E in una giornata in cui c'è Serie B e poco altro ci si può addentrare e scalare le marce verso la Curva del Tabaccaio. Cippino, ovvio.





I CONSIGLI DI MARTEDI'





Hannover-Wolfsburg X (quota 3,40)



Strasburgo-Lilla X (3,25)





L'ambo vale 11,0 volte la posta





