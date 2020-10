In questo venerdì ci vengono in soccorso numeri chiarissimi, troppo difficile andargli contro. Vediamoli al microscopio.Inc'è. La cosa strana è che si è giocata soltanto quattro volte nel massimo campionato inglese. Ovvero negli ultimi due anni. E per quattro volte è uscito l'under, i gol con il contagocce. Due vittorie per gli Wolves, una del CP e un pareggio. La quota è praticabile pur non essendo alta.Saltiamo nellaspagnola dove la forza dei precedenti trasembra ancora più evidente. E cioè: sei delle ultime otto partite interne dei baschi in campionato non sono arrivate all'over e così sei delle ultime sette trasferte degli ospiti. La quota ovviamente è da prendere con le pinze, anzi le pinzette. E' piccola piccola ma in una multipla si può inserire.Andiamo in Portogallo e terzo capitolo della nostra storia. Potentissimo. Le ultime otto volte in cuisi è giocata in Primeira Liga all'Estadio da Capital do Movel? Otto under! Aggiungendoci che i biancoblu da trasferta arrivano dagli impegni di Champions League mi pare chiaro che non si possa uscire dal binario.con una particolarità anzi due. Racchiuse dentroI padroni di casa sono la squadra tedesca che ha subito più gol di tutte, ben diciannove, segnandone soltanto due; gli ospiti invece, ben sistemati al quinto posto in classifica, sono l'unica squadra che ha vinto due partite su due in trasferta (le ha vinte anche il Gladbach ma ne ha persa una). Va bene che lo Schalke ha provato a cambiare la guida tecnica ma è difficile che le cose possano cambiare di sana pianta.Wolverhampton-Crystal Palace under 2,5 (quota 1,60)Eibar-Cadice under 2,5 (1,45)Ferreira-Porto under 2,5 (1,77)Schalke-Stoccarda 2 (2,25)