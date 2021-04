Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente del Juventus, è intervenuto nel corso della diretta Twitch di Calciomercato.com, dicendo la sua su differenti tematiche, dalla Superlega all'annus horribilis dei bianconeri: "Juve, senza Europa un disastro. Ronaldo un errore enorme così come perdere Marotta, Dybala? Il suo sacrificio non basterà".