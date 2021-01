Intervenuto a Radio Kiss Kiss, l'ex presidente della Juve, Giovanni Cobolli Gigli, ha dichiarato: "La Juve di ieri non mi è piaciuta, non ha avuto le palle. Fossi stato in loro, non mi sarei mai privato di Allegri".



SU CONTE - "Non penso che i rapporti con Agnelli possano far pensare a un ritorno di fiamma clamoroso".



SU PIRLO - "Una genialata, ma come tale comporta dei rischi".



SULLA DIRIGENZA - "Non ho molta stima di Paratici e Nedved. Sarri? Non discuto l'allenatore, ma sono sempre stato contro l'uomo. Ne ha dette di tutte contro la Juve, gli consigliai di scegliere una squadra più vicina a lui".