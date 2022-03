Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Diversi i temi trattati, tra cui un ricordo particolare a Napoli:



OSIMHEN O VLAOVHIC? - "Ottima la scelta del Napoli si puntare su Osimhen, è stato fatto un gran lavoro: in quanti lo conoscevano? È un attaccante vitale, vuole far gol a tutti i costi. Inverte i risultati con la sua grinta, un ottimo acquisto. Non posso che dire lo stesso di Vlahovic. Tra i due, senza rimpianto e con stima, scelgo Vlahovic".



SCUDETTO - "Faccio il tifo per il Napoli, non potrei mai tifare per l'Inter. Nessuna antipatia per il Milan ma mi piacciono il tifo e il popolo napoletano, ironico, pirotecnico e festoso".



IL RICORDO - "Ricordo con simpatia il pullman della Juve circondato da motorini. Avevamo perso sonoramente contro il Napoli. Nel tragitto verso l'aeroporto fummo praticamente scortati da tutti questi motorini e i tifosi del Napoli ci sventolavano in faccia manifesti di morte della Juventus. Immaginate cosa accadrebbe se arrivasse ora lo scudetto".