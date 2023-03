si sta giocando a Cipro la Fase Elite di qualificazione alla fase finale degli Europei di categoria. Dopo il sofferto pareggio in rimonta per 2-2 ottenuto all'esordio contro l'Irlanda i ragazzi allenati dasi sono riscattati vincendo 2-1 contro Cipro e si giocheranno tutto nell'ultimo turno che, lunedì alle 14, vedrà gli Azzurrini affrontare l'Ucraina Under 17. Fra i protagonisti di questo percorso c'è anche il, uno dei 3 2007 che gioca da sottoetà in un gruppo e in un torneo più in generale composto principalmente da ragazzi del 2006. E Cocchi si è raccontato in esclusiva aparlando dell'avventura in Azzurro e del suo percorso con l'Inter."Non siamo partiti al top, questo è vero, ma stiamo cercando ogni giorno di fare sempre meglio. La prima partita siamo andati sotto inaspettatamente, ed è stato sicuramente dura recuperarla. La seconda è andata sicuramente meglio con la vittoria, ora speriamo di centrare il risultato contro l'Ucraina e qualificarci alle finali"."Devo dire che fra di noi c'è molta fiducia, la stiamo preparando molto bene anche perché sappiamo bene che è la partita più importante di questa fase. Ci giochiamo il passaggio del turno, ne siamo consapevoli, ma non c'è pressione, siamo tutti concentrati per raggiungere l'obiettivo"."Come detto sapevamo bene che tutte e tre le squadre che dovevamo affrontare erano squadre di livello, che non dovevamo sottovalutarle. Tutte e tre sono molto fisiche come caratteristiche e se devo dirti una cosa in particolare credo che tutti noi abbiamo sofferto un po' il cambiamento di temperatura rispetto all'Italia. In questo periodo qui fa molto caldo e ci abbiamo messo un po' ad abituarci"."In realtà da piccolo anche io ho iniziato a giocare a calcio come portiere. Poi però con il passare del tempo mi sono accorto che non faceva per me stare fra i pali e ho preferito un ruolo diverso. Mi hanno provato come terzino ed è andata subito bene"."Cerco di interpretare il ruolo di terzino in maniera offensiva e propositiva. Mi piace attaccare gli spazi e andare in verticale, ma anche entrare verso il centro del campo in progressione"."Mi ispiro a Theo Hernandez del Milan, nel mio ruolo credo che sia il migliore al mondo in questo momento. All'Inter c'è stato Zanetti che sicuramente è stato uno dei più grandi di sempre, ma giocava a destra. Ho ancora la sua maglia autografata a casa, l'ho vinta a un torneo che avevo giocato dalle mie parti"."Il primo mese sicuramente è stato un po' complicato. Adattarmi al convitto e a un mondo nuovo. Poi però è andato tutto per il meglio e oggi sto benissimo a Milano, la città mi piace tantissimo e sto molto bene anche con i miei compagni c'è una bella intesa"."Sì, anche quest'anno sia qui in Nazionale che nell'Inter mi sto trovando a giocare con i ragazzi di un anno più grandi di me, ma non è una novità. A me però credo faccia bene. Credo sia una sfida che mi aiuti a crescere tanto come giocatore e più in fretta. Io punto sempre in alto, perciò spero che si possa andare avanti ancora così"."Il mio sogno più grande è vestire la maglia della Nazionale in un Europeo o in un Mondiale. Credo sia il sogno di tutti quelli che giocano a calcio del resto. Poi ovviamente c'è arrivare nel calcio dei grandi con l'Inter, giocare in Serie A o in Premier, ai massimi livelli e confrontarmi con altri campioni"."Vestire la maglia dell'Italia è una grande emozione, unica. E lo è stato fin dalla prima volta in cui sono stato convocato con l'Under 15. Capisci che è qualcosa di grande, che stai rappresentando un paese intero".@TramacEma