Prenderà il via nella giornata di domani la Fase Elite di qualificazione agli Europei Under 17 e che vedrà impegnata l'Italia in trasferta a Cipro in un girone a 4 contro i padroni di casa, l'Irlanda e l'Ucraina. I ragazzi allenati da Bernardo Corradi (QUI LE SUE PAROLE IN CONFERENZA) hanno una grossa chance di qualificazione alla fase finale, ma dovranno dimostrare, sul campo, il ruolo di favorita del girone.



IL PROGRAMMA

Domani: ITALIA-Repubblica d’Irlanda, alle 15 (14 italiane), Geroskipou Municipal Stadium – Paphos;

Venerdì 10 marzo ITALIA-Cipro, alle 15 (14 italiane), Stelios Kyriakides Stadium – Paphos;

Lunedì 13 marzo: Ucraina-ITALIA, alle 15 (14 italiane), Geroskipou Municipal Stadium – Paphos;

, centrocampista di proprietà della Roma con il vizio del gol nonché capitano di questa squadra () è sicuramente uno dei giocatori da tenere d'occhio, ma non è l'unico di una squadra ricca di talento. In porta il 2006della Fiorentina (già aggregato in prima squadra) è un valore aggiunto, così come in attaccodi Spal e Bologna che macinano gol su gol nelle rispettive categorie. In difesa, infine,dell'Atalanta può ripercorrere le orme di Scalvini e Bastoni.



L'ELENCO COMPLETO

Portieri: Tommaso Martinelli (Fiorentina), Francesco Plaia (Spezia);

Difensori: Matteo Cocchi (Inter), Fabio De Sole (Torino), Filippo Pagnucco (Juventus), Gabriel Ramaj (Atalanta), Edoardo Sadotti (Fiorentina), Alessandro Ventre (Juventus), Francesco Verde (Juventus);

Centrocampisti: Andrea Bonanomi (Atalanta), Francesco Crapisto (Juventus), Mattia Liberali (Milan), Mattia Mannini (Roma), Leonardo Mendicino (Atalanta), Lorenzo Riccio (Atalanta), Marco Romano (Genoa);

Attaccanti: Federico Ragnoli Galli (Atalanta), Emanuele Rao (Spal), Tommaso Ravaglioli (Bologna), Filippo Scotti (Milan).



STAFF - Allenatore: Bernardo Corradi; Capo Delegazione: Filippo Corti; Coordinatore delle Nazionali Giovanili: Maurizio Viscidi; Vice Allenatore: Massimiliano Favo; Preparatore atletico: Adalberto Zamuner; Preparatore dei portieri: Davide Quironi; Match analyst: Andrea Loiacono; Medici: Alessio Rossato e Francesco Maria Nifosì; Addetto Stampa: Giuseppe Ingrati; Nutrizionista: Claudio Pecorella; Fisioterapisti: Fabrizio Casati ed Enrico Matera; Segretario: Massimo Petracchini; Tutor scolastico: Stefano Presciutti.