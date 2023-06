Massimo Coda è uno specialista della Serie B. L'attaccante del Genoa è conteso sul mercato da Cremonese e Palermo.



Potrebbero partire anche Aramu, Yalcin e Yeboah, che per motivi diversi non hanno vissuto un’annata felicissima e Favilli, destinato ad andare di nuovo in prestito dopo l’ultimo campionato a Terni. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, anche lo svizzero Hefti è sulla lista dei partenti, al pari di Ilsanker, Pajac e Czyborra.



Oltre a loro, ci sono altre situazioni delicate che il Grifone sta valutando, alla luce del rientro a Genova di elementi come Galdames, Biraschi, Cassata, Parigini e Melegoni, magari sfruttando anche la sinergia con gli altri club della galassia Football Group dei 777.