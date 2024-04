Coda contro Pohjanpalo: Venezia-Cremonese è anche incrocio tra bomber

Stati d'animo diversi, proprio come quelli di. Il big match del 'Penzo' offre un contenuto più che special: l'incrocio traParliamo di due che la Serie B la prendono per i gol. Lo dice la classifica marcatori di questa stagione, lo dicono i numeri:Umori contrapposti, si diceva. Già, perché Coda - miglior bomber in attività della cadetteria - le ultime partite le ha guardate (almeno inizialmente) dalla panchina: 3 esclusioni consecutive e 34 minuti totali contro Bari, Ternana e Catanzaro, con digiuno realizzativo iniziato il 16 marzo e ad oggi mai interrotto.

"Tsadjout in questo momento ha una condizione migliore - ha spiegato Stroppa - Ma Massimo resta un giocatore importante e lo aspettiamo". Chissà che a Venezia, come i grandi sanno fare, Coda non regali un moto d'orgoglio e provi a invertire un'inerzia che da protagonista lo ha visto scivolare un po' nelle retrovie.Capitolo Pohjanpalo. Il 'vichingo' del gol che esulta bevendo birra., lo scandinavo abbina efficacia e continuità ed è inevitabilmente l'arma in più di Vanoli nella rincorsa al secondo posto. L'ultima gioia sabato scorso a Lecco, che gli ha consentito di fare cifra tonda e alimentare le speranze di promozione diretta dei lagunari.

"Un attaccante è spesso valutato per il numero di gol fatti, quindi non posso che essere contento delle mie statistiche e- ha ammesso Pohjanpalo in conferenza qualche giorno fa - Anche l’anno scorso ho segnato parecchie reti, ma quest’anno era sicuramente più difficile ripetersi perché gli avversari mi conoscevano e conoscevano bene il modo di giocare della squadra".Venezia-Cremonese è uno snodo chiave per le stagione di entrambe: i veneti devono restare in scia del Como, i lombardi sono chiamati a far risultato per accorciare sul terzo posto e - augurandosi in un passo falso di Cutrone & co. contro la Samp - tentare di dire ancora la loro nella volata promozione. Obiettivi simili che poggiano su bomber simili: al 'Penzo', sarà anche la notte di Coda e Pohjanpalo.