Bonus benvenuto Promozione in sintesi* Codice Promozionale Betclic Scommesse Fino a 350€ “WB***” Casino Fino a 1000€ + 20 Free Spin “CWB***”

Visitare il sito ufficiale di Betclic e cliccare sul tasto di registrazione posizionato in alto a destra della schermata.

e cliccare sul tasto di registrazione posizionato in alto a destra della schermata. Compilare i campi del formulario con i tuoi dati personali, compreso il codice fiscale, obbligatorio per tutti i bookmakers secondo il regolamento dell’ADM

In questa parte del form, ti verrá richiesto di inserire in maniera facoltativa il codice promozionale Betclic

Nella sezione in cui si richiede l’apertura del tuo conto di gioco, bisogna solo aggiungere un altro passaggio: l ’inserimento del proprio documento d'identità e confermarlo via e-mail

e confermarlo via e-mail Confermato il documento d'identità, condizione fondamentale per poter aprire un conto su Betclic e tutti gli altri siti scommesse, potrai effettuare il deposito e sarai pronto per la tua prima scommessa oltre che sfruttare il tuo bonus di benvenuto come da condizioni.

il 50% del primo deposito fino a 100€

il 10% delle successive 10 ricariche fino a 25€ ciascuna

Ai fini della fruizione della promozione è indispensabile digitare il codice promo Betclic WB350 in fase di apertura conto o di deposito

WB350 in fase di apertura conto o di deposito Il primo versamento va effettuato entro 7 giorni dall’iscrizione

Metodi di pagamento quali Skrill, Neteller o Paypal comportano l'esclusione dall'offerta

comportano l'esclusione dall'offerta Per vedersi accreditato il bonus è necessario giocare l’intero importo del primo deposito entro 15 giorni dal versamento

dal versamento Sono prese in considerazione solo giocate con quota finale pari o maggiore di 2.00 (per le multiple con quota pari o maggiore di 1.25 per selezione)

Ottenuto il Fun Bonus , questo va convertito in Bonus Reale rispettando i volumi di puntata pari a x8 volte entro 30 giorni dall’accredito su giocate che abbiano gli stessi requisiti già visti

, questo va convertito in Bonus Reale rispettando i volte entro 30 giorni dall’accredito su giocate che abbiano gli stessi requisiti già visti Convertito, il Bonus Reale ha validità di 7 giorni e va giocato un’ultima volta su giocate con gli stessi requisiti sopraelencati

e va giocato un’ultima volta su giocate con gli stessi requisiti sopraelencati I sistemi sono esclusi da questa promo



Giocare gli interi importi dei depositi su multiple con almeno 3 selezioni e quota minima pari o maggiore di 1.50 ciascuna entro una settimana da ogni versamento

e quota minima pari o maggiore di 1.50 ciascuna entro una settimana da ogni versamento Convertire il Fun Bonus in uno reale rispettando i requisiti pari a x2 volte entro 7 giorni dall’accredito

volte entro 7 giorni dall’accredito Infine il bonus reale va giocato un’ultima volta (x1) su scommesse online che abbiano le stesse caratteristiche già viste.

Eseguite il login nel sito ufficiale Betclic

Selezionate la categoria di gioco che vi interessa dal menu, la quota e aggiungete l’evento alla vostra schedina virtuale.

di gioco che vi interessa dal menu, la quota e aggiungete l’evento alla vostra schedina virtuale. Seleziona l’importo e la tipologia che volete scommettere (se singola o multipla)

Per ultimo confermate la giocata cliccando sul tasto “gioca”.

Il codice promo Betclic, indicato anche come codice promozionale Betclic, è un codice alfanumerico che il nuovo giocatore può inserire in fase di iscrizione o al momento del deposito.(come spiegheremo nel dettaglio più avanti in questa guida). Frequentemente, infatti, i siti scommesse utilizzano i codici promozionali per differenziare le diverse iniziative di benvenuto che possono essere riservate alla sezione sport, casinò, poker e così via.Per ottenere il bonus benvenuto, dunque, è condizione necessaria utilizzare il codice promozione Betclic dedicato. Sebbene sia richiesto dall'operatore per aderire all'iniziativa, ci teniamo a sottolineare che si tratta di una scelta facoltativa, a discrezione dei nuovi clienti.Ottenere il bonus di benvenuto Betclic è tanto semplice quanto veloce. Come molti altri operatori del settore,. L'inserimento del codice promo Betclic, come indicato precedentemente, è facoltativo ma essenziale se si vuole ottenere il bonus collegato.Dove inserire il codice promozionale Betclic? In questo caso il concessionario di gioco va incontro ai suoi nuovi utenti offrendo la. Aprendo un conto sul sito, nell'ultima fase del processo, i giocatori possono digitare i codici promozionali in loro possesso nello spazio apposito. Dunque basterà avviare l'iscrizione ed inserire il promo code nel formulario. Qualora gli utenti si dimentichino di tale passaggio, possono subito correre ai riparinello spazio apposito indicato sotto Codice Promozione e poi confermare il tutto cliccando su Deposita.Quella di Betclic Italia appare come un’offerta ancora in costruzione dove si può spaziare dalle scommesse sportive al casinò fino alle carte ma niente poker, bingo o lotterie. Tuttavia l’operatore mette a disposizione diverse promozioni che accompagnano ciascuna sezione di gioco offrendo anche un welcome bonus per quasi tutti i prodotti. Ciascuna iniziativa potrebbe richiedere la digitazione del codice promozionale Betclic dedicato. Per saperne di più è sempre consigliabile consultare termini e condizioni completi.*A tutti i bonus Betclic si applicano termini e condizioni completi consultabili sul sito betclic.itIl bonus benvenuto è l’elemento che più di tutti cattura l’attenzione dei giocatori quando decidono di iscriversi su uno dei bookmaker online disponibili in Italia. Passaggio essenziale per ottenere il bonus benvenuto è l'iscrizione sul portale. È proprio in questo momento che si può digitare il codice promo Betclic.Puoi accedere al formulario attraverso questo link Riepiloghiamo tutti i principali passaggi per iscriversi sul sito dell’operatore ed utilizzare il codice promozionale Betclic:Creare un conto sul sito consente di usufruire di un'offerta di benvenuto designata ad hoc per i nuovi giocatori. Registrandosi con il codice promo Betclic si ottiene un. Una somma niente male che essenzialmente è ripartita in due porzioniIl bonus Betclic, dunque, non si limita ad accogliere i giocatori che si iscrivono per la prima volta sul sito, ma li accompagna per un lungo periodo a seguito dell'iscrizione. Condizione necessaria èsul sito dell'operatore e digitare il codice promozionale Betclic o in fase di creazione dell'account, o alternativamente in fase di versamento.Naturalmente a regolare l'iniziativa di benvenuto vi sono tutta una serie di regole che l'utente è tenuto a conoscere e rispettare. A seguire illustreremoper capirne il funzionamento e scoprire come fare per sbloccare il bonus Betclic trasformandolo in real bonus.Il bonus benvenuto Betclic rappresenta un'opportunità per i nuovi utenti che decidono di approfittare dell'offerta dell'operatore. Attraverso una prima somma iniziale, infatti, il concessionario di gioco consente di scommettere online con un importo di partenza. Importo che non si esaurisce al momento dell'iscrizione ma. Per aderire correttamente all'offerta di benvenuto, però, occorre conoscere alcuni termini fondamentali. Eccone i punti fondamentali:Per ciò che concerne il bonus Betclic sulle successive 10 ricariche, invece, occorre necessariamente validare il conto di gioco. Dopo di ché si ottiene la. Tuttavia è necessario rispettare alcune regole quali:Ottenere il bonus benvenuto Betclic appare piuttosto semplice, tuttavia la promozione presente alcuni termini e condizioni che potrebbero rendere l'offerta non adatta a tutte le tipologie di giocatori. Motivo per cuicon le iniziative di altri bookmaker online per avere una visione a 360° di ciò che i siti scommesse italiani hanno da offrire.Una valida alternativa, anche in tema di offerte per la sezione scommesse, è quella presentata da. Il concessionario italiano di gioco propone un bonus sui primi depositi e un valore accreditato in maniera free per iniziare a giocare. Tale bonus si ottiene convalidando il conto gioco con invio del documento. Oltre a questo, sul sito si trovano tantissimi incentivi, almeno uno per ogni prodotto:e tanto altro.Anche, che vanta una vasta selezione di applicazioni mobile ad hoc per le sezioni di giochi, rappresenta un buon concorrente a Betclic. Sul sito è presente ile tantissime competizioni internazionali soprattutto di calcio. Tra le promo attive c’è anchedove, scaricando l’applicazione e rispondendo alle domande si possono vincere numerosi premi.Per concludere, anchesi difende bene nel mercato del betting online italiano. Operando in tante nazioni, il portale si concentra principalmente su 3 prodotti:. Le tipologie di giocate sono tantissime, dalle più classiche 1x2 fino all’handicap, live, handicap e così via. Anche i bonus sono attrattivi e in media con gli altri, tuttavia,in accordo con i suoi partner e questo potrebbe rappresentare un punto a suo favore.Betclic è un sito originariamente francese e fa parte del gruppo “Everest Group”. É un sito web conosciuto nel settore del betting a livello europeo ed è presente anche in Italia con regolare licenza ADM.Dopo aver spiegato in maniera approfondita come iscriversi e utilizzare il codice promozionale al fine di ottenere un bonus di benvenuto, andiamo ora a scopriredalla piattaforma di gioco.Betclic offre un grande palinsesto per poter giocare online.della schermata principale ci sono moltissime categorie tra le quali scegliere, dagli sport piú popolari come il calcio, il basket e il tennis, a quelli meno popolari come hockey su ghiaccio. Cliccando sulla categoria di sport che preferiamo,del mondo o per mercati o liga (nel caso del calcio). Betclic mette quindi a disposizione davvero moltissimi eventi per fare la nostra prima scommessa.Per ogni evento e giocata, Betclic mostra le. Altro fattore positivo del sito Betclic è la sezione dedicata alle scommesse live, ovvero permette la giocata sued è una sezione in continuo aggiornamento. Esiste anche la sezione live streaming che permette di giocare in tempo reale duranti gli eventi disponibili al momento.Per quanto riguarda la tipologia di scommessa che è possibile effettuare sul sito di Betclic, ci sono le singole, le multiple ed è possibileper poter vincere scommettendo piccole cifre.Per ultimo, vogliamo segnalare che è possibilesul telefono o tablet per dare la possibilitá di poter giocare ovunque e in maniera piú rapida. Opzione sicuramente apprezzata da chi vuole scommettere in tempo reale.Una volta presentata una panoramica completa sui giochi offerti e dopo aver studiato le quote relative, in quest’ultimo paragrafo della guida, andiamo a spiegare brevementeI passaggi per effettuare una scommessa per gli eventi live sono gli stessi e potrete confermare la giocata anche attraverso l’app per essere piú comodi e veloci.Un utile strumento messo a disposizione dal bookmaker francese è quello della. Qui l'operatore fa un vero e proprio salto di qualità rispetto ad altri siti scommesse online, dedicando una sezione della sua piattaforma ai match da seguire attraverso lo streaming. Dopo aver effettuato l'accesso con le proprie credenziali, basterà accedere alla scheda Live e qui nellaper visionare gli eventi che verranno trasmessi in presa diretta.Condizione necessaria per poter usufruire del live streaming Betclic è essere clienti registrati sulla piattaforma ed avere saldo positivo sul proprio account. Come capire quali eventi verranno trasmessi? Bastaa fianco alla partita tra quelle in corso.Il codice promozionale Betclic, come visto precedentemente, può essere digitato al momento dell’iscrizione osul sito di scommesse. Viene naturale domandarsi a questo punto quali siano i metodi di pagamento offerti dall'operatore. Se da un lato il bookmaker francese mette a disposizione un ventaglio di, c'è da sottolineare che i tempi di accredito sia dei versamenti che del ritiro delle somme vinte risultano rapidi. I giocatori hanno la possibilità di utilizzare i seguenti canaliLe tempistiche per vedersi accreditato il versamento effettuato sul proprio conto, e dunque avere saldo positivo, sono immediate. Mentre potrebbero volercicon carte di credito o bonifico bancario. Generalmente utilizzare i portafogli elettronici si rivela la scelta più veloce, tuttavia occorre sempre consultare termini e condizioni complete delle eventuali promozioni alle quali si vuole prendere parte. Frequentemente, infatti,benvenuto Betclic.Quella di Betclic Italia è un'offerta piuttosto completa sotto il profilo delle scommesse sportive con un palinsesto comprensivo di tutte le maggiori ma anche minori discipline, campionati, quote e mercati. Indubbiamente un vantaggio in più è dato dalla presenza di unache permette ai suoi clienti più dinamici di portare le scommesse online sempre con sé, ovunque ed in qualsiasi momento. L'applicazione per dispositivi mobili è disponibile sia perPer quanto riguarda i sistemi iOS, basterà visitare l'app store ufficiale sul proprio telefono o tablet e cercare l'app Betclic, effettuando il download. Procedimento diverso è quello per i sistemi Android. In questo casoUna volta scaricata ed installata sul proprio smartphone, sarà possibile accedere all'app con le proprie credenziali o iscriversi per la prima volta sul bookmaker. A parte una visualizzazione e navigazione semplificata, l'esperienza di gioco non cambia rispetto a quella da desktop. Anche da mobile sarà possibile utilizzare il codice promo Betclic all'iscrizione o al deposito, ottenere il bonus scommesse e attivare le notifiche per rimanere sempre aggiornati sugli eventi e sui risultati delle proprie giocate.Potrebbe capitare che un giocatore senta il desiderio di passare dalle scommesse sportive online ad altri giochi, magari per vivere un'esperienza diversa o per riempire i momenti di pausa dai maggiori campionati. È per questo motivo che ogni bookmaker ADM dovrebbe poter offrire, oltre ad un ampio palinsesto, ancheper consentire ai propri utenti di spaziare dal betting al casinò, dal poker al bingo. Nel caso di Betclic dobbiamo dire che. Sul portale è possibile accedere ad un Betclic Casinò, anche Live, o giocare a tutti i principali giochi di carte.dunque, ma non si esclude che tali prodotti non vengano aggiunti in futuro. D'altra parte quella di Betclic casino è un'offerta abbastanza completa e soddisfacente conalle quali si può giocare anche inper provarne il funzionamento prima di puntare del denaro.Si troveranno tutti i: Netent, Evolution, Playin'Go, Pragmatic Play e simili, che assicurano velocità di caricamento ed ottima grafica. Non mancano nemmeno promozioni per il casino, alcune delle quali accessibili utilizzando il codice promozionale Betclic.Per ottenere il bonus benvenuto Betclice non aver mai aperto un conto di gioco sul sito dell'operatore. Ogni iniziativa prevede termini e condizioni differenti che possono essere aggiornati nel tempo e potrebbero variare a seconda del bonus attivo. Generalmente per ottenere il welcome bonusalla registrazione (o al deposito) ed effettuare un versamento, provvedendo in seguito al soddisfacimento dei requisiti di puntata richiesti.Qualora non sia espressamente indicato,con requisiti di puntata. Ciò significa che non è possibile prelevare la somma ottenuta né le vincite derivanti fino a quando non si sarà convertita la somma in bonus reale. Per farlo occorre semplicemente rispettare i requisiti di puntata previsti dalla promozione, dunquecome indicato da termini e condizioni entro i tempi stabiliti.Al momento della registrazione i nuovi utenti hanno la possibilità di digitare un codice promo Betclic o un codice presentatore. Il codice promo è generalmente legato ad un'iniziativa di benvenuto dell'operatore e serve a distinguerlo da altri welcome bonus attivi sul sito. Mentre ilcome può esserlo "invita un amico".I giocatori possono inserire il codice promo Betclic, nell'ultimo step della registrazione nello spazio apposito. In alternativa è possibile digitare i codici in fase di deposito inserendoli nel campo designato, indicando l'importo da versare e confermando l'operazione.