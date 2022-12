Migliori siti scommesse calciomercato: i top bookmakers online

Bookmakers AAMS Scommesse Calciomercato Snai • Mercati su cessione dei giocatori

• News aggiornate

• Mobile app Sisal • Cambio Squadra Sì/No

• Giocatore alla Squadra

• Notizie sul blog Sisal sulle trattative Eurobet • Mercato giocatore alla squadra

• Mercato Squadra può tesserare giocatore X

• Calciomercato Allenatori Netbet • Speciali Calcio

• Speciale Allenatori Bwin • Quote trasferimenti giocatori

• Scommesse Calciomercato Betclic • Speciale Calcio su mercato prossima squadra

• App scommesse Betway • Blog Betway con tutte le ultime news

• Mercati sui trasferimenti di giocatori e allenatori Unibet • Notizie aggiornate sui trasferimenti

• Mercato su futuri acquisti di un club

• Mercati sui trasferimenti dei giocatori Betflag • Scommesse Antepost Calciomercato Allenatori

• Giocatore lascerà la squadra Sì o No Planetwin365 • Mercato Cambia Squadra Sì o No

• Scommesse su calciomercato ad inizio sessione

Come funzionano le scommesse calciomercato?

Le tipologie di scommesse calciomercato

Calciomercato giocatori

Snai: mercati sulle cessioni dei giocatori

Sisal: scommesse calciomercato disponibili

Cambio Squadra Sì/No

Giocatore alla Squadra X

Squadra del calciatore X alla data Y

Bwin: quote sul trasferimento dei giocatori



Betway: news aggiornate e mercati sui trasferimenti dei giocatori

Calciomercato Squadre

Unibet: mercati sui prossimi acquisti delle squadre

Planetwin365: giocate sul cambio squadra

Betclic: scommesse calciomercato anche da app mobile

Calciomercato Allenatori

Eurobet: calciomercato allenatori e giocatori

Netbet e lo Speciale Allenatori

Betflag: scommesse antepost sugli allenatori

Come scommettere sul calciomercato: informazioni utili

informarsi sulle ultime notizie rimanendo sempre aggiornati leggendo giornali, blog, guardando notiziari sportivi dedicati;

segnarsi le date di apertura e chiusura del calciomercato, molto spesso i colpi più incisivi vengono conclusi poco prima del termine della sessione di transfer market,

seguire social e interviste degli agenti per carpire le intenzioni dei loro clienti ed eventuali intese o allontanamenti con una squadra.



Bonus scommesse su transfer market e promozioni

Quando si apre il calciomercato?

I colpi più importanti della storia

Teorie, previsioni sui prossimi top player in arrivo alle squadre di Serie A ma anche ipotesi sugli addii e trasferimenti, quello del calciomercato è un momento di grandi emozioni per tutti gli appassionati del pallone. Recentemente lo è diventato anche per gli amanti del betting che hanno la possibilità ora non solo di fare le proprie congetture sui movimenti di mercato, ma anche di scommettere sul transfer market.Sono un numero sempre maggiore, infatti, i bookmakers ADM (AAMS) che permettono di giocare scommesse calciomercato puntando sulla prossima squadra di un dato calciatore, sulla vendita di alcuni cartellini o sul trasferimento o esonero degli allenatori.Le scommesse calciomercato sono una tipologia di giocata nata piuttosto recentemente, motivo per cui non tutti i bookmaker online dispongono di questo mercato. A seguire è possibile confrontare alcuni dei migliori siti scommesse che permettono di puntare sui movimenti del transfer market.Le scommesse calciomercato possono apparire come una stravagante novità per la maggior parte degli scommettitori, anche per quelli più navigati. Eppure data l’evoluzione dei siti di scommesse online a 360°, era prevedibile che questo genere di giocate arrivassero nei palinsesti degli operatori. Verrà naturale domandarsi a questo punto: come funzionano le scommesse sul calciomercato? In realtà cambia ben poco rispetto alle tradizionali puntate sulle squadre vincenti e non e sugli eventi che possono verificarsi in un match.Ronaldo andrà al Milan? Lukaku resterà all’Inter? Osimhen e Kvaratskhelia resteranno al Napoli o qualche sceicco riuscirà a sottrarli a De Laurentiis?. In pratica il giocatore che intende scommettere sul transfer market non dovrà far altro che accedere al palinsesto sportivo del sito di scommesse sul quale è registrato (o intende registrarsi) e selezionare dal menu delle discipline sportive la selezionedove troverà i mercati di scommessa dedicati.Occorre precisare che le giocate potrebbero non essere presenti sul sito dell’operatore se non è iniziata la sessione di calciomercato. Le scommesse tendono a comparire, infatti, con l’approcciarsi dell’inizio delle trattative.Dopo una prima infarinatura su cosa siano le scommesse calciomercato e come funzionino, viene naturale chiedersi quali siano le tipologie di giocate disponibili. In questo frangente bisogna sottolineare che i. Trattandosi di una specie di giocata piuttosto nuova e recente, i bookmakers online potrebbero proporre mercati differenti e su diversi pronostici. Indubbiamente non si troveranno tutte le tipologie di puntata disponibili sui tradizionali match di calcio, ad ogni modo sarà possibile scommettere su un buon numero di eventi che presenteranno delle quote sensibilmente più alte rispetto ai soliti 1X2 delle partite del weekend.Le scommesse calciomercato più interessanti riguardano senza ombra di dubbio il mercato dei giocatori. Chi lascerà la sua squadra e chi diventerà la bandiera del suo team? In pratica. In questo caso è un elemento fondamentale il tempo: se si pensa che sia altamente probabile che un calciatore andrà ad un altro team, occorre puntare subito sul trasferimento prima che l’accordo sia ufficializzato e la scommessa rimossa dal palinsesto. Come scommettere sul calciomercato dei giocatori? In pratica basta pronosticare se il giocatore rimarrà o meno nella sua squadra: il no ed il sì presenteranno quote differenti.Allo stesso modo in cui è possibile scommettere sul calciomercato dei giocatori, così è possibile pronosticare la prossima squadra di un calciatore. Magari si rincorrono voci di mercato, i notiziari sportivi parlano di possibili trattative tra un player ed un nuovo team e si pensa che il trasferimento sia altamente probabile. In questo caso la maggior parte dei migliori siti scommesse permetteranno allo scommettitore di puntare su quello che sarà il prossimo club di un calciatore. Il numero di squadre proposte può variare a seconda dell’operatore.Tra i migliori siti scommesse calciomercato si può trovare SNAI, operatore italiano che mette a disposizione un palinsesto di tutta importanza. Qui i giocatori troveranno mercati su eventuali cessioni dei giocatori sui quali puntare con il supporto di notizie sempre aggiornate.I top siti scommesse italiani che permettono di scommettere sul calciomercato includono anche Sisal. L’operatore nostrano offre alcuni mercati per pronosticare i movimenti del transfer market qualiForse un po’ più contenuta, ma anche la selezione di scommesse sul calciomercato di Bwin è degna di nota. D’altronde son ancora pochi i bookmaker online che permettono di puntare su questa tipologia di giocata. L’operatore offre la possibilità di scommettere sul trasferimento dei giocatori semplicemente accedendo al suo palinsesto e individuando i Speciali Calcio dal menu delle discipline sportive.Operatore emergente nel panorama dei bookmaker italiani AAMS, Betway non si fa trovare impreparato di fronte alle novità del betting e offre la possibilità di scommettere sul calciomercato, nello specifico sul trasferimento di giocatori e squadre. Il calciatore rimarrà alla squadra sì o no? Quale sarà il prossimo acquisto del club? Gli scommettitori possono fare i loro pronostici aiutandosi con le news sempre aggiornate sul sito.Probabilmente meno diffuse rispetto alle scommesse calciomercato sui giocatori ma altrettanto interessanti sono le puntate sul transfer market delle squadre. In cosa consistono? In pratica in questo caso. Attenzione però: la giocata potrebbe non includere lo scenario del prestito. Ecco perché non solo è fondamentale tenersi aggiornati sulle ultime notizie di mercato ma anche consultare termini e condizioni dell’operatore con riguardo a queste tipologie di giocata.Un operatore come Unibet non poteva farsi scappare l’occasione di ritagliarsi il suo posto nella lista dei siti scommesse che permettono di puntare sul calciomercato. Il bookmaker si sa, mette a disposizione una piattaforma piuttosto pragmatica ed un palinsesto non troppo ampio. Eppure proprio quel palinsesto contempla le scommesse sul transfer market come ad esempio un mercato sui prossimi acquisti di un club.Generalmente la maggior parte dei siti scommesse calciomercato permette di puntare sul cambio squadra di un calciatore. Tuttavia il numero e la disponibilità dei mercati di scommessa può variare da sito a sito. Di sicuro c’è che Planetwin365 consente di scommettere sul cambio di club di un calciatore definito. Basterà selezionare Sì o No in palinsesto per pronosticare se un giocatore abbonderà il suo team o resterà.Tra i migliori siti scommesse che permettono di puntare sui movimenti del mercato del pallone alla prossima sessione vi è Betclic, bookmaker che mette a disposizione dei suoi utenti un ampio palinsesto con infinite possibilità di giocata. Oltre ai tradizionali risultati fissi i giocatori troveranno sulla piattaforma mercati sulla prossima squadra di un giocatore. Tutte le scommesse sportive sono disponibili anche da app mobile.Un tipo di scommessa sportiva che si è fatta sempre più strada recentemente nei palinsesti sportivi dei siti scommesse italiani è quella relativa agli allenatori.. Non solo, alcuni dei migliori portali permettono di scommettere anche sulla prossima squadra di un allenatore. Questo accade soprattutto quando si iniziano a diffondere notizie di un potenziale addio da parte di un CT. In questi casi il tempismo gioca un ruolo fondamentale: il momento migliore per scommettere sull'esonero è ad inizio campionato quando le quote sono ancora molto alte.Uno degli operatori che permette di scommettere sugli allenatori è Eurobet, concessionario di gioco italiano che mette a disposizione le giocate speciali all’interno del suo palinsesto. Gli scommettitori, una volta iniziata la sessione del mercato del pallone, possono puntare su quale sarà il prossimo club di un dato calciatore, quale giocatore può esser tesserato da una data squadra o su eventuali esoneri ed acquisti sulle panchine.Scommettere sul calciomercato con Netbet è possibile, sebbene le informazioni siano poche. Essenzialmente l’operatore mette a disposizione quote sugli eventi da pronosticare nel corso della durata del transfer market solo dopo all’avvicinarsi di questo nonché all’avvio. Guardando al passato, ad ogni modo, è possibile individuare il ripetersi della proposta di alcuni tipi di giocata tra i quali lo Speciale Allenatori al quale è dedicata grande attenzione e numerose quote su differenti commissari tecnici.La proposta di Betflag per quanto riguarda le scommesse calciomercato è tutta da scoprire, tuttavia i giocatori sanno con certezza di poter puntare in antepost sul futuro degli allenatori. L’operatore italiano specializzato nell’ippica, infatti, mette a disposizione un mercato sull’eventuale esonero di un allenatore.Dopo aver visto come funzionano le scommesse calciomercato ed averne esaminato le dinamiche non resta che approfondire un tema che indubbiamente interessa un gran numero di giocatori: le. Puntare sul transfer market rappresenta un’ottima possibilità di riempire i vuoti lasciati spesso dalle pause del campionato. Inoltre, data la loro peculiarità, queste scommesse presentano delle quote piuttosto alte che possono tradursi in eventuali vincite altrettanto sostanziose. Tutto sta nel saper interpretare le quote ed i mercati. Come fare a sapere se un giocatore lascerà o rimarrà in una squadra o se un allenatore verrà esonerato? Per giocare scommesse calciomercato molti appassionati scommettitori si affidano ad alcune strategie che potrebbero essere racchiuse in pochi punti:Come accade spesso nel mondo delle scommesse sportive online,. Non è un dato certo, soprattutto vista la peculiarità di queste tipologie di giocata, tuttavia è possibile presupporre che vi saranno promozioni dedicate ai prossimi trasferimenti di Serie A, Premier League o Ligue 1.D’altra parte i giocatori più astuti potranno usufruire dei bonus scommesse messi a disposizione dai portali da gioco abitualmente come ad esempio il bonus multipla o i cashback in caso di giocata perdente. Tali offerte si applicano alle proprie giocate indipendentemente da quali mercati lo scommettitore inserisca in schedina. Naturalmente occorre sempre accertarsi delle condizioni delle iniziative consultandone i termini di utilizzo.Per scommettere sul calciomercato il tempismo è un fattore fondamentale. Le quote sono più alte prima dell’avvio o ad inizio delle trattative mentre naturalmente si abbassano con l’approssimarsi della chiusura. Ecco perché conoscere le date di inizio e fine del transfer market è di vitale importanza.Per quanto riguarda il calciomercato bisogna distinguere tra due sessioni: quella estiva e quella invernale.Il calciomercato attira da sempre l’interesse degli appassionati del pallone che cercano di pronosticare quali saranno i prossimi passi delle squadre e calciatori coinvolti. Nell’ultimo decennio ha assunto un’importanza crescente con la comparsa sul mercato europeo di sceicchi e magnati che hanno dato il via ad una serie di colpi stellari. Quali sono stati gli acquisti più costosi della storia del calcio?Un momento che tanti milanisti ricordano a malincuore è la: un colpo al cuore dei tifosi ma anche un colpo stellare del valore di 67,2 milioni di euro. Da quel momento in poi iniziò una carrellata di grandi acquisti che indubbiamente gli appassionati di calcio non dimenticheranno facilmente.Come ilper una cifra che si aggirava intorno ai 94 milioni di euro. Anche se il record lo sancì lache lo acquistò qualche anno dopo per addirittura 100 milioni.Tuttavia quello del pallone d’oro non è stata la cessione più onerosa della storia. Il primato va alche si portò a casa, o meglio al Parco dei Principi,strappandolo al Barcellona per una cifra astronomica: bendi euro. Un acquisto così probabilmente nemmeno i più esperti delle scommesse calciomercato sarebbero riusciti a pronosticarlo.