Cos'è il codice promozionale Betfair?

Come inserire il codice promozionale Betfair?

Quali bonus posso ottenere il codice promozionale Betfair?

Bonus benvenuto Promozione in sintesi* Codice Promozionale Betfair Scommesse 10€ al deposito + 400€ di benvenuto “ ZIT…” Exchange 100% rimborso fino 50€ per 5 settimane “ZBE…” Casinò 25€ gratis senza deposito “CASI…” Casinò Fino 1000€ bonus aggiuntivo “CASI…”



* Ad ogni offerta Betfair si applicano termini e condizioni specifici consultabili sul sito ufficiale betfair.it





Come avviene la registrazione con codice promozionale Betfair?

Visitando la pagina Betfair.it in alto a destra

Il formulario è composto da due pagine da compilare in due step

Nella prima fase sono richiesti dati quali nome, cognome, città, ma anche dati relativi al documento di identità e nuove credenziali per il conto di gioco che si sta creando

Per la sicurezza del conto è richiesta anche l'impostazione di una domanda di sicurezza

Per un gioco responsabile è necessario indicare dei limiti di deposito settimanali

Infine, nell'ultimo spazio, l'utente può digitare facoltativamente il codice promozionale Betfair

A questo punto si può finalizzare la registrazione leggendo ed accettando termini e condizioni completi, cliccando sul pulsante giallo per concludere.

Come funziona il bonus scommesse Betfair?

Alcuni termini e condizioni che si applicano al bonus scommesse:

Effettuare un deposito di almeno 10€ entro 7 giorni dalla registrazione per ottenere il 50% di quanto depositato fino 10€

dalla registrazione per ottenere il 50% di quanto depositato fino 10€ Per aderire all'offerta sono presi in considerazione solo i metodi Carta di credito, PayPal o EcoPayz

Il bonus scommesse e le vincite derivanti diventano prelevabili solo dopo aver soddisfatto i requisiti di giocata pari a x8 volte su quota minima 2.00

Per le scommesse multiple almeno una selezione deve avere quota minima 2.00

I 5€ extra settimanali si rendono disponibili dopo aver cliccato sul pulsante di partecipazione all'interno della sezione "promozioni"

Per ottenere il bonus settimanale occorre versare almeno 10€ e giocare una scommessa di almeno 5€ (o più) e quota minima 1.80

Nel caso di multiple almeno una selezione deve avere quota 1.80 o maggiore

Per sbloccare e prelevare i 5€ extra ed eventuali vincite derivanti è necessario rispettare i requisiti pari a x3 volte (dunque movimentare almeno 25€ sulle scommesse online) su quota minima 1.80

I bonus Betfair hanno validità di 7 giorni dal loro accredito.

Alternative al bonus scommesse Betfair

Una panoramica sulle scommesse offerte da Betfair

Diretta streaming su Betfair e mercati live

Come scommettere su Betfair

Per prima cosa, a seguito dell'accesso sul sito, è indispensabile scegliere uno degli sport che trovi elencati nel menu di sinistra

che trovi elencati nel menu di sinistra Una volta selezionato, visualizzerai le partite disponibili, i campionati principali relativi al paese di riferimento e le quote offerte

A questo punto puoi s elezionare l’evento e il campionato che preferisci tra quelli disponibili

che preferisci tra quelli disponibili Una volta selezionato la quota che ti interessa di più, la puoi aggiungere alla tua schedina virtuale

Seleziona l’importo che vuoi giocare e conferma l’operazione.

che vuoi giocare e conferma l’operazione. In questa ultima fase della procedura, puoi anche selezionare la tipologia di scommessa sulla quale vuoi puntare, se singola, multipla o se giocare un sistema.

I metodi di ricarica e prelievo su Betfair

Carta di Credito

PayPal

EcoPayz

Carta di Credito o Debito

Apple Pay

Paysafecard

Paypal

Skrill

Neteller

PostePay

Bonifico Bancario

Much Better

Betfair mobile app per Android e iOS

Betfair Sportsbook dedicata alle scommesse sportive online con palinsesto completo, quote e mercati di scommessa Betfair Exchange dedicata al punta e banca dove poter sfidare altri scommettitori



Altre categorie di gioco: casinò e poker

Domande Frequenti

Come inserire il codice promozionale Betfair?

Come funziona il bonus Betfair?

Cosa sono le quote maggiorate?

Come funziona il betting exchange su Betfair?

Come prelevare le vincite?

Come contattare l'assistenza?

Capita spesso che un operatore offra, in fase di registrazione sul suo portale, la possibilità a tutti i nuovi utenti di utilizzare dei codici bonus o promo. È proprio il caso del codice promozionale Betfair che il giocatore che apre il conto di gioco per la prima volta sul sito può inserire, in modo del tutto facoltativo, nella sezione apposita nel formulario di iscrizione.Il codice promozionale Betfair, come anticipato, è un codice dall'uso facoltativo, dunque a discrezione dello scommettitore, ma. Come ad esempio il bonus Betfair di benvenuto applicato sulle scommesse sportive online, sul casinò o nella sezione poker del sito. Scelta opzionale dunque, ma frequentemente consigliata, principalmente perché il codice promozionale Betfair può essere collegato a bonus specifici che l'operatore riserva ai nuovi iscritti.Per ottenere i bonus Betfair di benvenuto potrebbe esser necessario (laddove richiesto) utilizzare il codice promozionale Betfair dedicato. Come inserire il codice in fase di registrazione? L'operazione per digitare il codice promozionale Betfair, indicato anche come codice di riferimento, è piuttosto intuitiva.ad essi dedicati in fondo alla pagina. Ricordiamo che l'utilizzo del promo code è una scelta facoltativa, dunque a totale discrezione dell'utente. Tuttavia permette di completare interamente l'iscrizione ed eventualmente, se presente, di usufruire delle offerte ad esse collegate.Una volta visitato il sito ufficiale del bookmaker si può avviare il procedimento di registrazione.Basta cliccare sul pulsante "Registrazione" in alto alla pagina e completare il modulo che si aprirà.Puoi accedere al formulario attraverso questo link È proprio in fase di apertura del conto di gioco che i nuovi utenti hanno la possibilità di inserire il codice promozionale Betfair. Ecco i passaggi necessari per eseguire la registrazione correttamente:Come accade spesso nel mondo dei siti scommesse online, l'operatore offre a tutti i nuovi giocatori che decidono di aprire un conto di gioco per la prima volta sul sito, un bonus di benvenuto sport. Utilizzando il codice promozionale Betfair dedicato all'iniziativa. Occorre semplicemente, una volta completata la registrazione, eseguire un primo deposito sul sito e seguire le indicazioni dell'operatore per ottenere il bonus Betfair benvenuto.Ai fini della corretta fruizione delle promo di benvenuto è fondamentale conoscere e rispettare termini e condizioni completi di ciascuna iniziativa. Nello specifico, per ciò che concerne il bonus scommesse Betfair occorre:Betfair scommesse è un operatore di rilievo in Italia che si è fatto conoscere dal grande pubblico di scommettitori non solo grazie alle diverse iniziative di benvenuto, ma anche attraverso l'innovativo. Tuttavia non è l'unico bookmaker presente sul territorio virtuale italiano con regolare licenza di gioco ADM e welcome bonus. Di seguito puoi confrontare le offerte di altri siti scommesse online.Betfair rappresenta una realtà del gioco online conosciuta che si è consolidata sempre di più nel tempo. Nato in Inghilterra, è attivo nel mercato dal 2000., ma anche e soprattutto betting exchange, offre ai suoi giocatori un ampio palinsesto ed un portale dove poter passare dalle schedine della domenica alle puntate alle slot machine., anche maggiore nel caso di match di rilievo. Fiore all'occhiello della piattaforma naturalmente è la sezione sport affiancata dal betting exchange, il famosoche solo pochi altri bookmaker ADM offrono in Italia.Nel sito si può consultare il palinsesto Betfair, non significativamente ampio come accade per altri operatori, ma con interessanti quote e mercati di scommessa che includono anche le selezioni meno comuni come le combo, Margine di Vittoria, Tempo con più gol, e così via.e partite anche live sulle quali puntare in diretta rendono il calcio il cuore del sito del bookmaker inglese. Tuttavia i giocatori possono anche spaziare sulle scommesse tennis dei grandi tornei come. Meno seguiti forse come le discipline maggiori, ma altrettanto degni di nota sono il Golf, la Pallavolo, Rugby, Tennis Tavolo o Hockey sul Ghiaccio, tutti sport sui quali si può scommettere online sul sito di Betfair Italia.Inoltre, l'operatore offre anche molti eventi legati al calcio, al tennis e al basket inUna caratteristica di Betfair scommesse è la. Consultando la sezione Live del sito, infatti, gli utenti possono trovare tutti gli eventi in corso sui quali poter giocare le scommesse sportive ma non solo.sul quale si svolge il match, mentre per specifiche selezioni è possibile seguire lo streaming direttamente dal sito del bookmaker. Per sapere quali sono gli eventi da seguire in diretta,a fianco all'incontro e farci clic. Lo streaming Betfair non è riservato solo al calcio ma puoi visualizzare anche partite di Tennis, Basket o altro.Naturalmente per accedere al servizio di diretta streaming è necessario aver effettuato la registrazione ma anche avere un saldo positivo sul conto o aver giocato una scommessa nelle ultime 24 ore.Dopo aver visto come utilizzare il codice promozionale Betfair in fase di registrazione ed ottenere il bonus benvenuto scommesse, non resta che vedere. Per prima cosa è fondamentale precisare che l'iscrizione sul portale, così come il gioco e le scommesse sportive online, è riservata ai maggiorenni.dei propri giocatori attraverso la richiesta della validazione del conto che deve avvenire con l'invio (o l'upload) di una copia del proprio documento identificativo. Ora vediamo i passaggi per scommettere su Betfair.Come si intuisce, i passaggi sono molto semplici e chiari anche per chi decide di giocare per la prima volta. Che siano scommesse sul calcio o sul tennis, il procedimento è lo stesso.in modo rapido ed intuitivo, cambierà solo leggermente la visualizzazione di quote e mercati.Un elemento che permette di ottenere il bonus benvenuto scommesse, oltre al codice promozionale Betfair, è il. Non solo. È fondamentale prestare attenzione a termini e condizioni completi dell'offerta poiché. Per ottenere il bonus Betfair è necessario effettuare un versamento con i seguenti canali:Tutti i restanti metodi di deposito e prelievo disponibili sono da ritenersi esclusi dalla promo. Ciò non toglie che si possa comunque proseguire con il versamento sul portale semplicemente per giocare, scommettere o fare puntate al casinò.ma il limite varia a seconda del metodo scelto. Generalmente gli accrediti sono piuttosto veloci, in special modo quando si utilizzano carte di credito o e-wallet per versare. MentreStesso discorso si avvale per i prelievi le cui tempistiche possono variare a seconda del metodo di pagamento scelto:per vedersi accreditate le vincite conseguite sul proprio saldo. Tuttavia è doveroso effettuare una precisazione.È possibile procedere al prelievo delle vinciteentro 30 giorni dalla registrazione. Come prelevare su Betfair? Puoi utilizzare gli stessi canali disponibili per la ricarica, ossia:In un modo che si muove sempre di più a misura di smartphone è fondamentale per ciascun bookmaker online disporre di un'applicazione mobile che consenta ai propri utenti di scommettere on the move.Scaricabile sia su, permette di vivere l'esperienza del betting in modo più flessibile e veloce. L'app, infatti, consente di effettuare log in veloci grazie alNon mancano le scommesse live così come le promozioni già viste e disponibili da desktop. Dall'app Betfair si possono eseguire esattamente tutte le operazioni che si farebbero da computer: compreso utilizzare il codice promozionale Betfair in fase di iscrizione.Il mondo di Betfair scommesse non gira solo attorno allo sport, calcio, tennis o motori, ma comprende anche sezioni satelliti altrettanto fornite e ben studiate come ilProprio come accade per le scommesse e l'exchange, anche all'interno del casinò e del poker si può trovare una promozione di benvenuto (o anche più a seconda del periodo promozionale) che accoglie i nuovi utenti sulla piattaforma. In questo caso l'utilizzo del codice promozionale Betfair potrebbe essere una semplice prassi facoltativa e non vincolante ai fini dell'ottenimento del bonus., con tutte le principali fonti di intrattenimento quali slot machine, roulette, blackjack, videopoker, anche con jackpots. Nella sezione Vegas invece si possono trovare alcuni giochi alternativi dalla grafica accattivante.che comprende i classici ma anche le novità più recenti del mercato. Ovviamente non possono mancare i tavoli live con croupier reali.Se da un lato per giocare al Betfair casino basti accedere con le proprie credenziali di gioco,di gioco. Basta cliccare sul pulsante apposito presente sul sito per scaricare e installare il Betfair Poker. Una volta fatto, occorre accedere con le credenziali, o creare un nuovo account, opzionalmente utilizzando il codice promozionale Betfair, ed iniziare a giocare.Il codice promozionale Betfair è un codice alfanumerico che i nuovi utenti hanno la possibilità e facoltà di inserire nello spazio apposito in fase di apertura del conto. L'utilizzo è a discrezione del giocatore, dunque non vincolante ai fini della registrazione o del gioco sul sito, ma può rendersi necessario per aderire ad una promozione che ne richieda l'utilizzo.Ogni offerta di benvenuto è regolata da specifici termini e condizioni che possono variare a seconda del bonus scelto ma anche durante il tempo. Per aderire alle iniziative dell'operatore è necessario essere nuovi clienti ed aprire il conto di gioco sul sito per la prima volta. Dopo di ché occorre soddisfare termini e condizioni dell'iniziativa di benvenuto che si possono consultare sul portale ufficiale.Le quote maggiorate sono un tipo di promozione sovente offerta dai bookmaker per incentivare le scommesse su un dato evento di rilievo. In pratica l'operatore offre una quota sostanzialmente più alta su un dato match, in genere su partite importanti. Per trovare le quote maggiorate basta consultare il palinsesto dello sport.Il Betting Exchange è una pratica che sta prendendo sempre più piede in Italia anche grazie ad operatori come Betfair e Betflag. Si tratta del noto Punta e Banca dove gli scommettitori possono sfidarsi tra di loro: non sarà il bookmaker a fare il banco, ma lo scommettitore stesso. Per conoscere tutti i dettagli dell'exchange puoi visitare la sezione dedicata sul sito ufficiale dell'operatore.Per prelevare le vincite su Betfair occorre semplicemente accedere al proprio conto gioco, qui poi alla sezione Prelievi all'interno dell'area personale. Il prelievo di eventuali vincite conseguite è consentito solo agli utenti che abbiano validato il conto di gioco attraverso l'invio di una copia di un documento di identità.In caso di difficoltà in fase di registrazione o di giocata, Betfair come tutti gli altri operatori, mette a disposizione un servizio clienti attivo per telefono tutti i giorni dalle ore 10:00 e le 18:00. è anche disponibile il servizio via chat che risulta più rapido ed è attivo dalle 10:00 alle 23:00.