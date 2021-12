Milan-Napoli 0-1. Facciamo due discorsi distinti. Il primo. La squadra di Spalletti non ha fatto granché per vincere e i rossoneri non avrebbero meritato di perdere.Quello che è andato in scena a S. Siro si può descrivere come uno dei pochi ma devastanti effetti collaterali del VAR. Al di lá tutte le spiegazioni cervellotiche o di tutte le giustificazioni che si possono dare a Massa,. Massa aveva giustamente concesso il gol, il VAR ha giustamente richiamato l’arbitro per una Review (di prassi in questi casi), ma il direttore di gara avrebbe dovuto convalidarlo in base a una evidente e sensata applicazione logica del regolamento. Cosa che non è avvenuta e per questo motivo il Milan si ritrova con un punto in meno in classifica e il Napoli con due punti in più.Appurato dunque che il pareggio del Milan era non solo meritato, ma anche valido, affrontiamo il secondo discorso, cioè l’analisi del momento e della partita.Il Napoli si è presentato a S. Siro con una formazione a dir poco rimaneggiata, soprattutto nei punti cardine della squadra. Petagna è l’unico centravanti della Serie A che ha la stessa mobilità di Ibra, ma con un decimo delle sue qualità tecniche e fisiche. La coppia di difensori centrali, soprattutto Juan Jesus, inviterebbe a nozze qualsiasi attacco d’Europa. Fatte queste premesse,E dall’altra parte non era possibile concedere con tutta quella leggerezza il gol del vantaggio a Elmas di testa su calcio d’angolo. Non Bierhoff o Cristiano Ronaldo, ma Elmas, uno dei tanti piccoletti che sui corner hanno messo in crisi la retroguardia rossonera.Inaccettabile. E segnale chiaro di un’attenzione e una determinazione che purtroppo si sono affievolite con il passare delle partite.. Non era e non è una squadra composta da grandi campioni. Non era e non è una squadra che ha la testa e i piedi per fare un intero campionato di vertice.Anzi, il fatto di arrivare alla sosta natalizia con 4 punti dalla vetta della classifica e dopo aver espresso un calcio di così alto livello deve costituire un grande vanto per Pioli, per la società e per i tifosi. Finora questa squadra ha dato più di quello che poteva dare ed è sempre andata a mille all’ora. Un calo era prevedibile e fisiologico. 3 sconfitte nelle ultime 6 partite sono per l’appunto un calo. Normale constatarlo, controproducente negarlo.Aggiungiamo noi che bisogna anche ritrovare la smarrita ferocia difensiva. Non vuol essere un atto d’accusa nei confronti di Tomori e Romagnoli, anzi sono stati tra i migliori contro il Napoli. Il discorso riguarda l’atteggiamento di tutta la squadra. In entrambe le fasi. Del resto, lo sapevamo e lo abbiamo sempre detto, anche se guai a contrastare i fiati delle trombe di regime: Florenzi arriva dalla Roma ma non è esattamente Cafu, Ballo-Touré arriva da Monaco ma Maicon era leggermente diverso, Messias ha segnato a Madrid e ha delle qualità, ma Kaká ne aveva qualcuna in più, Ibra purtroppo ha 40 anni e Giroud 35 e, come ripetevamo quest’estate,So che è vietato nominarlo e anche a me personalmente non faceva impazzire,. Per mesi ho ripetuto che il Milan di quest’anno era meno forte di quello dell’anno scorso e giù a rompere le palle con la favoletta del Ruiu antimilanista.Purtroppo, per sognare di lottare per lo scudetto dobbiamo sperare che gli africani del Napoli tornino il più tardi possibile e che l’Inter ripiombi nelle prestazioni altalenanti di inizio stagione. Da parte nostra, possiamo contare sul rientro di numerosi infortunati e sul fatto che, Coppa Italia a parte, quest’anno non ci saranno altri impegni infrasettimanali a distogliere preziose energie.