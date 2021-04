Stefano Colantuono, ex allenatore di Torino, Palermo e Atalanta (tra le tante), ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli riguardo il futuro di Rino Gattuso. Queste le sue parole:



"Vedrei bene il ritorno di Benitez al Napoli e Allegri alla Juventus, hanno fatto grandi cose in quelle due squadre. Fossi in Gattuso ci penserei due volte in caso di riavvicinamento, in questi mesi ha mangiato tanta m***a".