L'allenatore della Salernitana, Stefano Colantuono, ha commentato così a Sky Sport il pareggio per 1-1 contro il Cagliari



TROPPI INFORTUNI - “Settimana dopo settimana non riusciamo a dare continuità di lavoro a causa dei tanti infortuni. In settimana ne abbiamo persi tre e questo porta a doverci adattare ad ogni situazione nel peggior modo possibile".



MERCATO E SOCIETA' - "In attesa di gennaio quando la società dovrà inserire i giocatori che ci mancano. I problemi societari? Non parlo di questo, abbiamo altri problemi da risolvere. È chiaro che questa società è partita in ritardo nella costruzione della rosa, ma noi dobbiamo pensare sempre e solo al campo.



CALENDARIO - "Il calendario? E’ quello che è, ci sono tante gare complicate. Meno male che quello del ritorno è diverso”.