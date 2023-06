Questo articolo non è frutto della redazione di Calciomercato.com, ma è scritto da uno studente del Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, Università La Sapienza di Roma, e rientra nella convenzione che Calciomercato.com ha siglato con l'ateneo romano, nello spirito di valorizzazione dei prodotti degli studenti e di facilitazione del loro ingresso nel mondo del lavoro.

Ieri, mercoledì 21 giugno,con la loro prima tappa italiana del Music of the Spheres World Tour: ecco come la band inglese haMusica, effetti speciali, fuochi d’artificio, coriandoli e braccialetti luminosi: non un semplice concerto, mache ha entusiasmato tutti i 45mila presenti. Dopo 6 anni i Coldplay tornano in Italia! L’attesissimo concerto, che ha registrato il, si è finalmente tenuto a Napoli, e ha lasciato entusiasti tutti i fan della band inglese. Durante le due ore di spettacolo,. “Campione d’Italia”, legge il frontman della band, Chris Martin, sulla sciarpa del Napoli lanciata sul palco da qualche fan. Subito dopo, durante la canzone ‘Everglow’, come di consuetudine, chiama un fan sul palco per cantare insieme. Il ragazzo, evidentemente commosso, alla domanda “where do you come from” risponde con un deciso “Napoli, forza Napoli” scatenando le urla di gioia di tutto il pubblico., al quale ha assistito anche l’allenatore, presente sugli spalti e commosso da questo grande omaggio alla città., grande omaggio a Pino Daniele. Brano inaspettato e non previsto dalla scaletta, che ha commosso tutto lo stadio, cantante compreso. 45mila persone, provenienti da tutta Italia, che cantavano insieme ad una band inglese una canzone in napoletano: la musica unisce in ogni luogo e in qualsiasi modo.