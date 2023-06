Giovanni Colella ha lasciato il Partizani Tirana dopo aver vinto il campionato in Albania. Il comunicato del club: "Il Partizani ha annunciato oggi la chiusura della collaborazione con l'allenatore Giovanni Colella attraverso un messaggio sull'account Facebook ufficiale.



Il tecnico azzurro ha presentato al presidente Demi le sue dimissioni irrevocabili. Colella lascia il Partizan dopo un anno di successi in cui lui e la squadra hanno raggiunto l'obiettivo principale, il titolo di CAMPIONE.



Il club ringrazia "per il contributo il 'mistero' Colella, che lascia l'Albania come allenatore CAMPIONE, e gli fa sapere che la porta del Partizan rimarrà aperta per altre future collaborazioni".



RIVOLUZIONE - La decisione di Colella si lega strettamente a quella del Partizani di cambiare la guida del settore tecnico, con l'allontanamento del direttore sportivo Eltor Marini. Proprio lui aveva portato Colella in Albania in virtù di un rapporto molto forte nato già ai tempi di Belluno nel '99, quando Marini era attaccante e Colella sedeva in panchina.



SUCCESSORE - Nel frattempo il Partizani ha annunciato il successore di Colella: si tratta del croato Zoran Zekic.