Il derby di Milano è ancora dell'Inter, anche a livello di Primavera. Dopo il pirotecnico 4-3 della gara d'andata, la squadra di Madonna si porta a casa anche la sfida di oggi, vinta per 4-2 al termine di 90 davvero emozionanti e caratterizzati da sorpassi e contro-sorpassi. La stracittadina si decide nello spazio di 11 minuti, quelli che intercorrono tra il gol dell'illusorio 2-1 rossonero firmato dal subentrato Capanni (nel primo tempo c'era stato il botta e risposta tra Salcedo e Brescianini) e la rimonta interista che porta le firme di Colidio e Merola, a segno su rigore nato da un'ingenuità di Djalò.



DRAMMA MILAN - Il difensore portoghese del Milan è protagonista in negativo anche in occasione del fallo che porta alla punizione trasformata alla grandissima dal sempre più convincente classe 2002 Sebastiano Esposito, autore di 22 gol in stagione e che quest'anno ha anche esordito in prima squadra in Europa League. In virtù di questo successo, l'Inter scavalca Fiorentina e Torino e si porta al secondo posto, a -5 dalla capolista Atalanta, mentre per la formazione di Giunti si fa dura in chiave salvezza. La 14esima sconfitta in campionato conferma il penultimo posto in classifica, col Palermo quintultimo ora due punti più su.