, presidente della commissione arbitri, è intervenuto aldiparlando delin: "Siamo impegnati a preparare il Mondiale, sarà molto importante per il movimento. Io sono diventato arbitro per caso. Un mio compagno del liceo mi invitò a un corso per direttori di gara.Probabilmente nel mio Dna c'era qualcosa"."Si impara sin da subito ad assumersi responsabilità e prendere decisioni.Ci sarebbe da preoccuparsi se non fosse così, è una cosa normale. Poi in campo esce la professionalità e si tifa per se stesso.Oggi con la tecnologia il rischio di fare errori si è attenuato, prima invece potevi giocarti una carriera se sbagliavi in un big match."L’uomo per sua natura non è infallibile, per cui avere un salvagente quando serve sicuramente è importante.Per me stesso e per chi era coinvolto in campo. Nel 2018 cambia tutto con il Mondiale in Russia. Averne fatto parte ed avere avuto questo risultato e contribuito ad ottenerlo è una grandissima soddisfazione"Abbiamo provato ulteriormente ad alzare l'asticella. Il nostro obiettivo è fare meglio del Mondiale in. Questa tecnologia sul fuorigioco ci permetterà di essere ancora più precisi e di avere tempi brevi per non creare attesa che, abbiamo capito, al mondo del calcio non piace. Questo dipende dalla tecnologia che viene utilizzata adesso, di altissimo livello.. L'immagine che viene fuori è in tre dimensioni, che permette di vedere anche le minime posizioni del corpo".