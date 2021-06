Fulvio Collovati commenta a FcInter1908 il colpo Calhanoglu per l'Inter: "Calhanoglu è un buon giocatore, per l'Inter non era facile trovare un sostituto di Eriksen e di Sensi e visto in quest'ottica è sicuramente un ottimo colpo. Non mi ha sorpreso più di tanto perché con questi chiari di luna dobbiamo aspettarcelo. Io sinceramente per un milione di euro non sarei andato via dal Milan. I rossoneri hanno scelto una linea che condivido, perché è ora di finirla con certe pretese. Non stiamo parlando di un fuoriclasse, certe cifre le dai ad un giocatore che ti cambia la squadra. Inzaghi in lui vuole rivedere il Luis Alberto della situazione, colui che può partire da una fase difensiva e ribaltare l'azione. Barella nuovo capitano? ​Potrebbe essere per il carisma che ha e per il trasporto che ha in campo. Deve forse limare un po' di frenesia, ma questo lo sa anche lui".