La Lazio ottiene la nona vittoria consecutiva, ai microfoni di Cittaceleste.it Fulvio Collovati esalta la mentalità biancoceleste: "Dopo aver battuto la Juventus all’Olimpico, per ben due volte oltretutto, si era già attestata tra le grandi. Oggi arriva solo la conferma: è una squadra che non demorde mai, ci crede fino alla fine, ha una mentalità vincente". Inzaghi uno dei migliori in Italia: "Ha una visione di calcio che mi piace molto. Vedo una Lazio brillante, una Lazio che sta bene fisicamente. E’ una delle squadre che gioca il miglior calcio. Valuto Inzaghi per questi aspetti, per come si esprime la Lazio.I biancocelesti si fanno rispettare da chiunque. Poi mi piace perchè ha personalità: quando c’è stato da sostituire Immobile lo ha fatto, è giovane, ma è uno dei più bravi in circolazione attualmente" Infine la Lazio rientra anche nel discorso scudetto: "Rispetto all’anno scorso è un campionato molto più equilibrato. Per lo scudetto ci sono i bianconeri, l’Inter e la Lazio".