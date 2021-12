Fulvio Collovati analizza alla Domenica Sportiva la sconfitta rimediata dal Milan contro il Napoli: “Kessie è stato uno dei peggiori, ma dietro Ibrahimovic manca qualcuno. Brahim non è in condizione, Krunic non fa nulla. Manca Leao, manca Rebic, gente che porta via l’uomo a Ibrahimovic. L’unico schema era lanciare per Ibra. Spalletti l’ha vinta con la scelta di Petagna e con Lozano tra le linee. Il fuorigioco di Giroud? È figlio del VAR, ma parliamo di un uomo disteso a terra”.