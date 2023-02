Fulvio Collovati a RaiSport su Jose Mourinho: "L'ho visto stranamente triste in volto, come se avesse qualcosa dentro, come se stesse rimuginando. Io non sono convinto, ma secondo me ha ricevuto qualche offerta ed una di queste è quella del Chelsea. E magari di qualche Nazionale. Può darsi che metta le mani avanti per andarsene a fine stagione".