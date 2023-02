189 giorni dopo l’ultima volta a Lecce, finalmente Lukaku è tornato a gonfiare la rete contro l’Udinese. Romelu sta crescendo partita dopo partita e Inzaghi può sorridere. Con l’attaccante belga aumentano le soluzioni offensive per un’Inter che vuole blindare il secondo posto in campionato e fare più strada possibile in Champions League.Perché l’Inter non ha ancora avviato una trattativa con il Chelsea per confermare il possente attaccante. Sulle valutazioni incidono i costi troppo onerosi dell’operazione e un rendimento altamente al di sotto delle previsioni iniziali.. Ora tocca a Lukaku far cambiare idea a Marotta e Ausilio, un gol su rigore non basta ma può essere l’inizio di una nuova storia a tinte nerazzurre.