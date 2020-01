Fulvio Collovati, Campione del Mondo nel 1982 e oggi opinionista Tv, ha parlato a Il Corriere dello Sport per fare un bilancio sul tridente della Juventus dopo la sconfitta contro il Napoli: "Tridente? Certo che Ronaldo, Higuain e Dybala possono giocare sempre insieme. Quello degli equilibri secondo me è un luogo comune. Non è di sicuro per colpa delle tre punte se la Juve ha per esempio perso contro la Lazio o contro il Napoli: il problema è che tutta la squadra a tratti sembrava camminare per usare le parole dello stesso Sarri. Se a livello di intensità e di condizione la squadra è al di sotto degli standard, potrebbe esserci anche solo un attaccante e i problemi ci sarebbero ugualmente. Insistere su questa scelta? Secondo me sì, anche perché fin qui si è visto ancora troppo poco per avere un giudizio reale. Già contro la Fiorentina Sarri dovrebbe riproporre sia Ronaldo che Higuain e Dybala, per dare un messaggio importante a tutti quanti. In termini di fame, di voglia, di coraggio".