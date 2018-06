Josè Pekerman, il ct della Colombia, ha commentato la vittoria per 3-0 ai danni della Polonia: "Abbiamo giocato uniti, siamo stati una vera squadra. Venivamo entrambe da una sconfitta, quindi avevamo la pressione di dover vincere: non c'era spazio per gli errori. Ci siamo presi le nostre responsabilità e abbiamo giocato da squadra, mostrando un gioco creativo che ha portato ai gol. I miei giocatori sono sempre autocritici, competitivi e ambiziosi, ecco perchè siamo cresciuti molto come gruppo. Possiamo superare i limiti e abbiamo tanta speranza".



Su Falcao:

"Penso che il suo gol sia stata una delle più grandi gioie che abbiamo ricevuto stasera: Falcao è un simbolo della nostra squadra, un simbolo del calcio colombiano. Speriamo sempre che possa segnare ed essere in forma come lo era oggi. Vogliamo aiutarlo in modo che possa esprimere tutte le sue qualità. La rete di oggi sarà importante anche per il futuro".