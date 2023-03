è stato il protagonista assoluto dell' amichevole tra l'Italia Under 21 e i pari età dell'Ucraina , il 3-1 per gli Azzurrini di Nicolato porta la firma del centravanti di Vimercate. Una prova di sostanza, completa, impreziosita dalla doppietta che ha deciso l'incontro dopo il momentaneo 1-1 siglato da Lovato e Kashchuk: al 70' Colombo ha riportato avanti l'Italia al termine di un'azione insistita (la sua prima conclusione è stata respinta dal portiere Neshcheret, poi traversa di Oristanio e il bomber del Lecce a ribadire in rete), all'82' ha chiuso l'incontro con un colpo di testa da ariete.- Belle indicazioni per Nicolato, ma soprattutto una boccata d'ossigeno per il classe 2002, reduce da un avvio di 2023 complicato a Lecce. L'anno, in realtà, era iniziato bene con il gol vittoria alla Lazio (4 gennaio), il quarto in questa Serie A e culmine di un periodo d'oro con tre gol e due assist in quattro partite contro Udinese, Atalanta, Sampdoria e appunto i biancocelesti.. L'astinenza ha fatto perdere un po' di certezze al ragazzo, non al tecnico Baroni che ha puntato con insistenza su di lui. La doppietta è l'iniezione di fiducia che serviva in vista del finale di stagione, che dirà molto anche sul suo futuro.I prossimi mesi saranno cruciali, mentre si delineano già le strategie dei due club che controllano il suo cartellino. Ilè intenzionato ad esercitare l'opzione per riscattare Colombo a, ma i piani dei salentini si 'scontrano' con quelli del Milan che, in estate, si era garantito il diritto di. Un diritto che i rossoneri sono pronti a far valere, il club di via Aldo Rossi non ha in programma di perdere la titolarità del cartellino del classe 2002, così da poter fare le opporune valutazioni in estate. L'ipotesi di una nuova separazione non è da scartare e si lega ai ragionamenti sull'effettivo spazio che Colombo potrebbe avere a Milanello, ma eventualmente la prima scelta ricadrebbe su un nuovo):. Discorsi che i due club e l'entourage del giocatore affronteranno nelle prossime settimane, ora Colombo si gode il ritorno al gol e si prepara al finale di stagione, per aiutare il Lecce a conquistare la salvezza.