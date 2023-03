Dopo l’ottima prestazione in in casa della Serbia, l'Italia Under 21 di Paolo Nicolato si prepara a un test amichevole importante: a Reggio Calabria, gli azzurrini affronteranno l'Ucraina, una delle selezioni impegnate nei prossimi Europei in Romania e Georgia. Per l’Italia, sarà l’ultima gara prima del preraduno e del successivo raduno, dal quale verrà fuori la lista dei 23 ragazzi scelti.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



ITALIA (3-5-2): Turati; Pirola, Okoli, Lovato; Bellanova, Fagioli, Ricci, Bove, Udogie; Colombo, Cancellieri



Di seguito, la diretta testuale della partita: