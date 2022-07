II campioni d'Italia tornano in campo. Dopo la prima amichevole con il Lemine Alemanno, il Milan di Stefano Pioli affronta il Colonia al RheinEnergieStadion della città tedesca nella sfida, in quello che è stato ribattezzato match dell'innovazione, valido per la Telekom Cup. Al 90', in caso di parità, ci saranno direttamente i calci di rigore per assegnare il trofeo.



A DISPOSIZIONE - Stefano Pioli non potrà ancora contare sui vari nazionali, da poco in gruppo, rimasti a Milano per continuare la preparazione. La grande novità riguarda la partenza con il gruppo di Olivier Giroud, decisivo nei big match scudetto della scorsa stagione.





FORMAZIONI UFFICIALI



COLONIA (4-2-3-1): Schwäbe; Schmitz, Hübers, Chabot, Pedersen; Ljubičić, Skhiri; Adamyan, Uth, Kainz; Modeste.



MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Florenzi, Kalulu, Gabbia, Ballo-Tourè; Bakayoko, Pobega; Messias, Brahim Diaz, Rebic; Giroud.