Il Milan, impegnato questa sera a Colonia alle 19 contro i padroni di casa in amichevole, ha reso nota la lista dei convocati, specificando che gli altri impegnati con le Nazionali come Maignan, Calabria, Florenzi, Theo Hernandez, Tomori, Bennacer, Saelemaekers, Leao e Lazetic, sono rimasti a Milanello per proseguire il lavoro con gli infortunati Origi e Kjaer. Anche Tonali, rientrato in anticipo, non ha fatto in tempo ad essere della spedizione, a differenza di Kalulu. Di seguito l'elenco:



Tatarusanu

Mirante

Kalulu

Ballo Toure

Gabbia

Florenzi

Michelis

Coubis

Stanga

Bartesaghi

Brescianini

Pobega

Bakayoko

Gala

Robotti

Adli

Traore

Giroud

Rebic

Messias

Diaz

Maldini

Roback