Una colonna se ne va. Timo Horn lascia il Colonia dopo 21 anni, al termine della stagione il portiere tedesco saluterà il club tedesco e spiega al sito ufficiale della società: "Lasciare il Colonia è incredibilmente difficile per me, come chiunque può immaginare. Sono tifoso di questo club da quando ho memoria, sono stato al Colonia da quando giocavo a calcio e dal mio debutto professionistico nel 2012 sono sempre stato tra i pali qui. Le cose sono cambiate dopo il mio infortunio la scorsa stagione. La competizione fa parte del calcio, il ruolo di dodicesimo era nuovo per me, ma ci ho sempre messo il cuore, ho accettato la situazione e sono arrivato in Europa con il Colonia per la seconda volta nella mia carriera. Far parte di questa squadra e poterlo fare mi ha reso incredibilmente orgoglioso. Ma la mia aspirazione è quella di stare tra i pali settimana dopo settimana e di essere la spina dorsale di una squadra come portiere. Ecco perché ho deciso di intraprendere una nuova sfida a partire da questa estate".