Svolta a sorpresa nel futuro di Johan Vasquez.



Il difensore messicano del Genoa, che nelle scorse settimane aveva esternato la propria volontà di proseguire il proprio soggiorno professionale in Serie A, ha raggiunto l'accordo per il trasferimento a titolo definitivo alla Cremonese.



I grigiorossi hanno superato una fitta e agguerrita concorrenza, battendo club come Lazio, Atalanta e Fiorentina che da tempo era sulle tracce del 22enne nordamericano.



Ne dà notizia Sky Sport.