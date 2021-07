Era nell'aria già da qualche giorno è ora è diventato ufficiale, Samuele Mulattieri è un nuovo calciatore del Crotone. Ad ufficializzarlo è la società pitagorico attraverso una nota apparsa sul sito ufficiale:



"Il Football Club Crotone comunica di aver acquisito dal Football Club Internazionale Milano, a titolo temporaneo, le prestazioni sportive del calciatore Samuele Mulattieri.



Nato a la Spezia il 7 ottobre 2000, Samuele inizia la sua carriera nelle giovanili dello Spezia per poi debuttare in Prima squadra a 17 anni contro il Frosinone. Nell’estate 2018 viene acquistato dall’Inter dove in 2 stagioni mette subito in mostra le sue qualità.



Una punta dinamica molto prolifica, tecnico, abile nel dribbling e dotato di un ottimo senso del gol come dimostrano le 19 reti messe a segno lo scorso anno con il Keuken Kampioen Divisie (serie B olandese).

Tutte qualità che da oggi metterà a disposizione della sua nuova squadra.

Benvenuto nella famiglia rossoblù, Samuele!"