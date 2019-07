Dopo il mondiale disputato in Francia e vinto dalle americane per la quarta volta, il calcio femminile sta finalmente ricevendo un'enorme attenzione mediatica anche nel nostro Paese. Il manager sportivo Alessio Sundas ha sempre creduto fortemente nelle giovani calciatrici e, proprio per questo, ha investito molto in un progetto che, a piccoli passi, sta prendendo forma.



Così grazie all'accordo stipulato dal procuratore toscano con Sow Sport si è potuto realizzare un grande colpo di mercato. A metterlo a segno è stata la AS Roma che, grazie all'intermediazione di Sundas, ha acquistato dal Barcellona la fuoriclasse brasiliana Andressa Alves da Silva. "Andressa è una giocatrice fantastica che farà sicuramente un gran percorso in Italia - sostiene il manager fiorentino che poi aggiunge- "il calcio italiano ha bisogno di grandi atlete come lei per portare sponsor e prestigio nel movimento. È stata una trattativa complessa ma fortemente voluta da entrambe le parti, sono contento che si sia conclusa positivamente"