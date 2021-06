Non dire gatto se non l'hai nel sacco. Dopo gli arrivi a parametro zero dal Manchester City del difensore spagnolo Eric Garcia e dell'attaccante argentino Sergio Aguero, il Barcellona era pronto ad annunciare un altro colpo sul mercato degli svincolati: Georginio Wijnaldum. Ma ora deve fare i conti con la concorrenza del Paris Saint-Germain.



Infatti il club francese si è inserito nella trattativa, avanzando un'offerta più ricca al 30enne centrocampista olandese, in scadenza di contratto a fine mese col Liverpool. Ora la palla passa al calciatore, che sembra orientato ad accettare la proposta del PSG.