La vittoria di domenica per 2-0 ad Anfield contro il Crystal Palace ha garantito il terzo posto in classifica e la qualificazione alla prossima Champions League., il centrocampista olandese ex Feyenoord e PSV Eindhoven ha raccolto 237 presenze con la maglia dei Reds. Segnando 22 gol e vincendo, che però ha dovuto tirarsi indietro per via dei noti problemi finanziari della proprietà cinese di Suning. Ora. Classe 1990, Wijnaldum spegnerà 31 candeline il prossimo 11 novembre: molto probabilmente in Catalogna, di certo non a Milano.