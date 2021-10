Secondo ESPN, il presidente del Barcellona Joan Laporta starebbe lavorando per portare Paul Pogba in blaugrana. Oltre a Paris Saint Germain e Real Madrid, c'è una concorrente in più per la Juventus, che punta a riportare a Torino il nazionale francese classe 1993, che a giugno 2022 si libererà a parametro zero dal Manchester United. Il fatto che si liberi a fine stagione a zero ingolosisce la dirigenza del Barça, che dta attraversando un delicato momento dal punto di vista finanziario.