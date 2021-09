. Un gruppo di golpisti ha riferito alle agenzie di stampa di aver, come riferisce Corriere.it. Anche Jeune Afrique, uno dei principali media africani, conferma l’avvenuto colpo di Stato. Il ministero della Difesa della Guinea, però, ha diramato un comunicato in cui riferisce di aver respinto gli assalitori. Inoltre, alcuni media locali riportano dichiarazioni attribuite a «fonti governative» secondo cui il presidente sarebbe «al sicuro».L’annuncio del presunto colpo di stato è arrivato dopo ore di scontri nella capitale dello Stato, Conakry. I golpisti hanno diffuso un video, inviato anche ai corrispondenti delle agenzie di stampa, che sembra essere stato girato nel palazzo presidenziale. Nel filmatosi vedrebbe il presidente Condé, 83 anni, circondato da un gruppo di militari che, secondo i media locali, farebbero parte del Groupement des forces spéciales (GPS). Il leader del corpo speciale in questione, Mamady Doumbouya, avrebbe dichiarato: «Abbiamo deciso, dopo aver catturato il presidente, che attualmente è con noi, di sciogliere la Costituzione in vigore, di sciogliere le istituzioni; abbiamo deciso anche di sciogliere il governo e di chiudere le frontiere terrestri e aeree». Lo scorso dicembre Conde era stato eletto per un terzo mandato presidenziale. L’opposizione, però, ha duramente contestato le elezioni, denunciando brogli.Vahidi, ha raccontato la situazione che sta vivendo la sua nazionale: "Siamo in hotel, abbiamo sentito spari nelle vicinanze per tutta la giornata. Aspettiamo il permesso per andare all'aeroporto, al momento siamo bloccati qui nonostante ci sia un aereo ad attenderci. Per arrivare all'aeroporto ci vogliono 45-60 minuti, quando senti dei colpi fuori la sicurezza non è mai al 100%. Non sappiamo veramente cosa stia accadendo all'esterno dell'hotel. Il palazzo presidenziale non è molto lontano, ho visto dei soldati correre per strada, ma non sappiamo bene che succede. I calciatori non sono sicuri, l'inquietudine è tangibile", ​