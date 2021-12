Importante acquisto per il Monopoli, club militante nel girone C di Serie C. I pugliesi hanno ufficializzato l'arrivo in prestito con diritto di riscatto e controriscatto di Alessandro Rossi, attaccante classe '97 di proprietà della Lazio, lo scorso anno alla Viterbese. Il giocatore sarà utilizzabile a gennaio, quando l'accordo già raggiunto sarà formalizzato dalle due squadre.