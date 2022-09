Battesimo di fuoco persulla panchina del, perché l'esordio arriva a Liverpool, contro i Reds di Klopp (sabato ore 16). Per l'ex tecnico di Sassuolo e Shakhtar una nuova sfida che racchiude in sé tante piccole missioni, tra queste anche la scoperta di pepite ancora inespresse in rosa.fa indubbiamente parte di questa categoria.una sola da titolare in Coppa di Lega e meno di un quarto d'ora complessivo in Premier: l'ex allenatore dei Seagulls ha trovato l'equilibrio cone ha preferito dare continuità al trio più esperto visto l'ottimo avvio, ma ora con De Zerbi può arrivare una svolta.- Difensore centrale, classe 2003, Colwill è di proprietà del Chelsea ed è arrivato al Brighton in prestito nell'ambito dell'affare che ha portato Cucurella tra le fila dei Blues. L'impatto non è stato quello atteso, specie dopo l'ottima stagione disputata nell'anno in prestito all'Huddersfield che lo ha consacrato agli occhi dei tifosi del Chelsea come next big thing della difesa. Qualcuno lo ha ribattezzato '', in realtà per trovare un'affinità bisogna guardare in casa Liverpool. Sia per trovare il suo modello ("e la sua capacità di leadership. Avevo i suoi poster nella mia stanza. Non ero un centrocampista, ma volevo avere la sua mentalità"), sia per trovare un paragone effettivo, perché come stile si avvicina a. Bravo nel gioco aereo grazie a un(187 cm d'altezza), abbinato adin marcatura,. Colwill è un difensore polivalente che in carriera ha agito anche da laterale sinistro (il piede preferito è il mancino) con licenza di offendere. Cosa che fa anche con qualità, si veda il recente palo colpito con l'Inghilterra Under 21 contro i pari età dell'Italia. Grandi potenzialità e stima manifesta di Potter, che tuttavia non è riuscito a garantirgli ampio minutaggio. Le situazioni difficili non scoraggiano Colwill, che ne ha già fronteggiate nei campetti di Southampton su cui ha mosso i primi passi e anche ai tempi delle giovanili del Chelsea: soprattutto quando, negli Under 14, i Blues gli proposero soltanto un contratto part-time che lui trasformò grazie al lavoro sul campo.- Ora una nuova sfida anche per lui con l'arrivo di De Zerbi, in attesa di definire un futuro tutt'altro che scontato.. I Blues non intendono perdere quello che è considerato uno dei prospetti più interessanti a disposizione e il rapporto di stima con Potter è forte e reciproco, tuttavia gli anni saranno 20 al termine della prossima stagione e. La continua ricerca di nuovi difensori da parte del Chelsea lascia intendere che trovare spazio sarà difficile, per questo l'ipotesi di un addio o quanto meno un nuovo arrivederci è estremamente verosimile. E le pretendenti non mancano, anche in Serie A se si considera che la scorsa estate il suo profilo era entrato nei radar di tre big italiane. Ilci ha fatto un pensiero, poi i rossoneri hanno virato su Thiaw, lo stesso ilche con il Chelsea ha chiuso l'affare Koulibaly. Ma la squadra che ha mosso passi più netti è stata l', grazie alle indicazioni di Congerton. Colwill avrebbe potuto garantire a Gasperini una doppia alternativa come perno della difesa a tre o come braccetto di sinistra e per questo aveva attirato le attenzioni degli orobici, ma la pista non è stata approfondita. Il suo profilo, però, resta in orbita per il mercato italiano. Prima, però, deve conquistare De Zerbi per trovare più spazio al Brighton e continuare il percorso di crescita in stagione: il Chelsea e il mercato possono aspettare, Colwill ora pensa a dimostrare sul campo che le aspettative inglesi nei suoi confronti sono ben riposte.